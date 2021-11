Votre chien peut désormais vous téléphoner avec le "Dogphone" !

Vous êtes au travail et votre chien, seul à la maison, a envie de vous appeler ? Il pourrait désormais le faire grâce à DogPhone, un concept qu’une chercheuse britannique met actuellement au point, rapportait Le Bien Public le jeudi 18 novembre.

Ilyana Hirskyj-Douglas est informaticienne et experte en systèmes interactifs pour animaux à l’université de Glasgow en Ecosse. Elle est aussi la propriétaire d’un Labrador Retriever à la robe noire et appelé Zack. C’est avec lui qu’elle teste son DogPhone.



University of Glasgow / Twitter

« DogPhone est un dispositif qui permet à un chien d’effectuer un appel vidéo avec son humain », explique l’intéressée dans une vidéo postée sur le compte Twitter de l’université écossaise. Elle rappelle qu’il existe déjà sur le marché des produits permettant aux canidés et à leurs maîtres de communiquer à distance par vidéo, mais qu’aucun d’eux ne donne aux animaux le contrôle, l’initiative de déclencher l’appel.

DogPhone, a research project from animal-computer interaction specialist @Ilyena of @GlasgowCS, allows dogs to video-call their owners whenever they choose. ????



It could help pets with separation anxiety as their owners return to work.



Read more ???? https://t.co/UqhtkHxpH1 pic.twitter.com/VPzyVHKhrH