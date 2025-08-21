« Tu l’as fait » : ce moment très émouvant où cette chienne quitte la cage qu’elle a toujours connue pour sauter dans les bras accueillants de ses nouveaux parents (vidéo)

Faith a vécu durant plusieurs mois, peut-être des années, dans une cage placée dehors. En proie aux éléments, au froid, à la solitude, elle se sentait très délaissée. Lorsqu’une nouvelle famille lui a offert une autre chance, elle ne savait pas comment s’y prendre. Il aura fallu plusieurs jours pour qu’elle quitte son cocon de fortune, pour rejoindre le lit de ses nouveaux parents.

Les chiens issus de sauvetage, ayant connu un passé de maltraitance, mettent parfois des années à s’en remettre. Un entourage bienveillant est évidemment un grand soutien, mais cela n’empêche pas un grand besoin de patience et de mise en confiance. Lorsque Faith a enfin ouvert son cœur à sa nouvelle famille, elle a attendri tous les cœurs sur son passage.

@ttthatskaitlynnn / TikTok

Un lourd passé à porter

Faith, le Pitbull, porte une histoire lourde, expliquait Parade Pets. Ses anciens propriétaires l’ont gardée enfermée dans une cage, privée d’interactions et de moments en famille.

Ses nouveaux adoptants ont dû composer avec la maltraitance de cette vie passée, désormais terminée, mais qui a laissé de lourdes séquelles. La confiance était un défi pour Faith, qui demeurait très méfiante à l’égard des humains. Ses propriétaires étaient aux petits soins avec cette nouvelle venue sensible, mais aussi vraiment adorable.

@ttthatskaitlynnn / TikTok

« Je sais que tu peux le faire »

Les nouveaux parents de Faith ont mis toutes les chances de leur côté pour redonner toute la confiance nécessaire à leur protégée. La laissant dans l’endroit sécurisé qu’elle connaissait si bien, sa cage, ils ont aménagé un environnement sécurisé pour la chienne. La maîtresse expliquait : « J’ai installé un tapis de yoga selon la recommandation de nombreux amis, disant qu’elle pouvait avoir peur de glisser ».

@ttthatskaitlynnn / TikTok

Faith a régulièrement été invitée à sortir de sa cage, pour découvrir sa maison. Ces tentatives ont été difficiles pour elle, mais elle n’a jamais abandonné.

Le déclic : un moment émotionnellement fort

Le moment du déclic de Faith s’est produit et a pu être gardé en vidéo. On voit la chienne sortir de sa caisse, curieuse et faire quelques pas dans la pièce. Sa maîtresse est sur le lit, et l’encourage autant qu’elle peut. Faith fait quelques pas en-dehors de la pièce, puis revient dans la chambre. Elle tente de boire, puis, l’incroyable se produit. Elle comprend que sa maîtresse bienveillante l’attend sur le lit, et saute dans sa direction. « Elle pensait qu’elle pouvait conquérir le monde », se souvient la propriétaire, émue.