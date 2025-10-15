Trouvée égarée à 15 mètres sous la terre, cette adorable chienne est secourue in extremis par 2 spéléologues aguerris (vidéo)

Parfois, on peut faire des découvertes totalement inattendues, dans des circonstances invraisemblables. C’est ce qui s’est passé pour Jesse et Dave, 2 amis spéléologues qui étaient en excursion dans une grotte lorsqu’ils ont découvert une pauvre chienne, prostrée dans un recoin sombre…

Dave Jackson et Jesse Rochette travaillent depuis plusieurs années pour CaveSim, une entreprise qui propose à ses clients de découvrir la spéléologie en toute sécurité, grâce à l’accompagnement de professionnels. En juillet 2024, c’est un jeune couple qui s’est rapproché des 2 amis afin de découvrir des grottes situées à Narrows, aux États-Unis. Mais, au cours de leur exploration, les 4 aventuriers ont fait une découverte totalement surprenante. Dans un recoin sombre, entre 12 et 15 mètres au-dessous de la terre, une chienne était couchée, attendant probablement son funeste destin… Sans réfléchir une seule seconde, Dave et Jesse ont décidé de sortir la boule de poils de sa prison souterraine.

© Giles County Animal Shelter / Facebook

Un sauvetage hors du commun

Comme l’explique un article publié sur Yahoo News , Jesse a tenté de s’approcher de la chienne avec un morceau de viande. Pas le moins du monde agressive, cette dernière s’est avancée vers l’homme qui a ainsi pu la nourrir, lui donner de l’eau et l’entourer de couvertures. “Nous avons toujours tous un peu de matériel de sauvetage avec nous”, rapportait Dave à l’époque. Rapidement, les 2 hommes ont confectionné un harnais de portage à l’aide d’une bâche et de plusieurs sangles, afin de ramener la petite demoiselle à la surface.

Ce n’est qu’au bout de 3h de remontée qu’ils ont enfin retrouvé la lumière du jour. “Alors que nous sortions tous les 2 du bord de la fosse et que nous allions à l’air libre, la chienne s’est immédiatement redressée”, témoignait Jesse à son tour.

L’enfer définitivement derrière

Non pucée et non réclamée par son éventuel propriétaire, la chienne renommée Sparsy, a par la suite été confiée au refuge pour animaux du comté de Giles. Divers examens vétérinaires ont révélé qu’elle était en relative bonne santé, si ce n’est quelques petits problèmes de dos.

Depuis, Sparsy a été adoptée par un homme venu tout spécialement du Maryland pour la rencontrer !

