Un chien pris au piège dans une galerie souterraine est secouru par un spéléologue et un artificier (vidéo)

Voilà ce qu’on appelle un sauvetage détonant ! Des charges explosives déclenchées par un artificier et l’expertise d’un spéléologue ont permis à un chien de recouvrer la liberté et à sa maîtresse de retrouver le sourire alors que la situation de l’animal paraissait désespérée. Le cas d’Oguste aura suscité une belle mobilisation, tant sur le terrain qu'à travers les réseaux sociaux.

Les héros du jour ont eu recours aux explosifs pour libérer un chien qui était coincé dans une cavité souterraine depuis 24 heures. L’opération de sauvetage, que rapportait Le Républicain Lot-et-Garonne le dimanche 1er décembre, a été un succès total.



Marie Lagüe / Facebook

La mésaventure d’Oguste avait commencé le vendredi 29 novembre. Ce soir-là, le Bull Terrier était promené par sa maîtresse prénommée Marie dans la forêt de Saint-Antoine-de-Ficalba (47), commune située à 20 kilomètres au nord d’Agen.

Il avait échappé à sa propriétaire et s’était introduit dans une galerie souterraine dont il ne parvenait plus à s’extraire. Marie a pu déterminer son emplacement, mais il lui était impossible de le faire sortir de là par ses propres moyens.

Un appel à l’aide a été lancé sur les réseaux sociaux et les internautes se sont rapidement mobilisés. Les pompiers n’étaient pas en mesure d’intervenir, mais on a orienté Marie vers 2 spécialistes susceptibles de sauver Oguste ; l’un est spéléologue et l’autre artificier.

Le duo est arrivé sur les lieux le samedi soir. Après avoir évalué la situation, il a été décidé de déclencher 3 charges explosives dans le but d’élargir l’entrée de la cavité. C’est effectivement ce qui s’est produit et l’un des intervenants a pu se faufiler dans la grotte pour tenter de se saisir du chien.

« Je vous annonce qu’Oguste est sauvé »

Oguste a finalement été sorti de la galerie et s’est retrouvé dans les bras de sa propriétaire, sain et sauf. L’émouvant moment de sa libération a été filmé et la vidéo partagée sur Facebook. La voici :

« C’est avec une grande émotion que je vous annonce qu’Oguste est sauvé », a ainsi écrit Marie en postant ces images de joie et de soulagement. Elle a également tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à cet heureux dénouement ; famille, amis, intervenants et internautes.