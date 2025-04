Trouvée dans un état lamentable en pleine rue, cette chienne mène un combat quotidien pour retrouver la santé et laisser son passé derrière elle

Winnie, une petite femelle Bouledogue Français, n’avait que 9 mois lorsqu’elle a été découverte errante et dans un piteux état. Appelée à la rescousse, les bénévoles d’un refuge local sont arrivés rapidement sur les lieux pour venir en aide à cette boule de poils traumatisée. “Quand j'ai vu Winnie pour la première fois, j'ai eu le cœur brisé. Son œil pendait et elle était si sale qu’il a fallu lui donner 2 bains dans l’immédiat”, s’est souvenue Amanda Zimmer, manager de l’association Tri-County Animal Rescue, située en Floride (États-Unis).

© Tri County Animal Rescue

Une santé catastrophique

À peine prise en charge, la petite chienne a été emmenée d’urgence à la clinique vétérinaire Lois Pope afin de recevoir des premiers soins intensifs et de subir divers examens. Malheureusement, ces derniers ont révélé plusieurs gros problèmes de santé tels que la dirofilariose, des anomalies congénitales des reins et une grave blessure à l'œil qui a nécessité son ablation. “Nous l'avons prise en charge en urgence à cause de ses vers du cœur. Nous ignorions que ces vers seraient en réalité la chose la plus simple à traiter chez elle…”, a-t-elle expliqué auprès de People. En raison de ses graves problèmes de santé, les vétérinaires soupçonnent Winnie d’être issue d’un croisement consanguin, probablement pratiqué par un élevage intensif. “Son passé nous est tragiquement inconnu. Winnie n’avait ni puce électronique ni famille aimante à sa recherche”, a ajouté Amanda.

© Tri County Animal Rescue

Aujourd’hui, Winnie va mieux mais sa guérison complète sera encore longue. D’ailleurs, elle ne sera pas disponible à l’adoption avant au moins 2 mois. “Le rétablissement de Winnie sera long et difficile, avec un traitement contre la dirofilariose, des soins spécialisés pour ses reins et une gestion rigoureuse de sa cécité. Elle est trop faible pour subir une intervention chirurgicale pour le moment. Elle aura besoin d'amour indéfectible, de patience et d'un soutien médical pour guérir. Elle a beau être terriblement malade, elle reste pure, innocente et débordante de bonheur”, a assuré Amanda par la suite.

Malgré son état de santé, la petite chienne fait preuve d’une résilience et d’une force à toute épreuve. “Elle ne montre même pas à quel point elle est brisée. Elle court, elle joue, elle remue son petit corps avec tellement d'énergie, tellement de joie ! C'est un chiot et elle se comporte comme un chiot. Et c'est ce qui rend la situation encore plus difficile à supporter…”, a déploré la bonne samaritaine avant d’encourager sa communauté à faire des dons pour aider à sauver Winnie.

© Tri County Animal Rescue