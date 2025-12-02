Trouvée attachée dans le froid avec son sac de médicaments, cette chienne malade suscite une vague de solidarité pour l’aider à s'en remettre

Abandonnée dans des circonstances ayant indigné toute une communauté, une Golden Retriever a déclenché un véritable élan de solidarité. Confiée aux soins d’une association qui s’emploie à lui offrir un nouveau départ, la chienne devient malgré elle le symbole d’un système de protection animale sous pression.

Le lundi 1er décembre, pause4change, une association de protection animale basée à Calgary en Alberta (Canada), a posté sur son compte Facebook une lettre ouverte adressée aux propriétaires d’une chienne appelée Raiya et à la communauté locale.

Aux premiers, elle a tenu à assurer que la femelle Golden Retriever de 3 ans et demi était désormais en sécurité au sein de sa famille d’accueil. Bien que n’approuvant pas sa décision de l’avoir abandonnée, au beau milieu d’un parc et dans le froid de surcroît, l’organisation se refuse à les juger et donne à présent la priorité au bien-être et à l’avenir de Raiya.

“Nous savons que vous preniez soin d'elle, que vous l'avez laissée en lieu sûr avec des bottes et un pull pour qu'elle n'ait pas froid, et ses médicaments pour qu'on puisse lui prodiguer les soins nécessaires, peut-on lire dans cette publication. Quand on ignore ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, il est facile d'être bouleversé par ses choix et de ne pas comprendre pourquoi vous avez abandonné Raiya.”

Malgré tout, l’abandon de la chienne a, à juste titre, indigné les habitants d’Okotoks - la ville où Raiya avait été découverte par un bon samaritain - et de la région de Calgary, et pause4change leur a livré ce message :

“Nous comprenons votre colère et votre indignation. Cependant, n'oubliez pas que l'on ne connaît jamais toute l'histoire d'une personne, et il est important que vous soyez informés avant de porter un jugement. Notre système de sauvetage animalier est en difficulté. Les propriétaires contraints d'abandonner leurs animaux pour des raisons indépendantes de leur volonté n'ont nulle part où les placer. Les refuges et associations de protection animale sont saturés et leurs listes d'attente sont interminables.”

L’association les invite à avoir “une vision d’ensemble” et souligne le besoin accru en familles d’accueil, dons et soutien “pour traverser cette période difficile et éviter que de telles situations ne se reproduisent”.

Les dons affluent

En parlant de dons, justement, plus de 1300 dollars canadiens (800 euros environ) ont été récoltés depuis l’appel à la solidarité lancé par pause4change le dimanche 30 novembre, le lendemain de la prise en charge de Raiya.



pause4change / Facebook

Celle-ci avait été emmenée à la clinique vétérinaire Southern Alberta Veterinary Emergency, partenaire de pause4change, par le passant l’ayant trouvée au parc. Elle était attachée et portait un pull et des chaussons. A côté d’elle se trouvaient un sac de médicaments et une note écrite par ses propriétaires, expliquant qu’ils se séparaient d’elle car ils quittaient le pays et n’étaient plus en mesure de la soigner. Elle souffre vraisemblablement d’une dysplasie de la hanche et suit un traitement contre l’épilepsie, d’après Western Wheel .

Raiya n’est pas encore proposée à l’adoption. Elle devra poursuivre ses soins entre la clinique vétérinaire et sa famille d’accueil. Dès que son état de santé le permettra, l’association lui cherchera un foyer pour toujours.