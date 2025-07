Abandonnée dans un parc, une chatte affamée et en manque d’amour implore l’aide des passants

Déterminée à changer de vie, une chatte qui errait dans Central Park (États-Unis) partait à la rencontre des passants dans l’espoir d’être sauvée. Son plus grand souhait a été exaucé, grâce à l’intervention de l’association PuppyKittyNYCity.

Meowdonna traînait un corps maigre, et passait son temps à quémander de l’affection auprès des passants dans Central Park. Elle se frottait constamment contre leurs jambes, en espérant recevoir une caresse ou un repas pour contenter son petit estomac affamé.

© PuppyKittyNYCity

Lorsque les sauveteurs de l’association PuppyKittyNYCity ont reçu un signalement la concernant, ils n’ont pas attendu un seul instant avant d’organiser son sauvetage. Lors de l’intervention, la bénévole envoyée sur les lieux n’a eu aucun mal à la localiser et à la placer dans un sac de transport.

En raison de sa gentillesse et de sa grande sociabilité, ses bienfaiteurs sont persuadés que la chatte (non identifiée par puce électronique ou tatouage) a été abandonnée.

© PuppyKittyNYCity

Adieu l’errance !

Comme le souligne Love Meow, personne ne sait combien de temps Meowdonna a dû se débrouiller seule dans le parc. Le jour du sauvetage, elle semblait savoir qu’elle était enfin en sécurité.

Une fois mise à l’abri, l’ex-va-nu-pattes s’est endormie profondément sur son plaid. Par la suite, elle a pris l’habitude de se lever pour accueillir chaque bénévole qui venait lui rendre visite.

© PuppyKittyNYCity

Terriblement maigre, Meowdonna avait grandement besoin de reprendre du poids. Dès que ses sauveurs remplissaient sa gamelle de nourriture, la boule de poils se jetait dessus et contentait son estomac.

De plus, elle était concernée par un problème au niveau de l’œil qui, selon les soigneurs, ne devrait pas affecter sa qualité de vie.

© PuppyKittyNYCity

Meowdonna est prête à passer à l’étape suivante : l’adoption

Peu de temps après son arrivée, une famille d’accueil a proposé de prendre en charge Meowdonna le temps de lui trouver des adoptants. Après avoir poussé la porte de son nouveau foyer, la chatte a exploré l’environnement et a rapidement cherché l’attention de ses parents d’accueil.

Débordante d’amour et de reconnaissance, Meowdonna suit désormais ses bienfaiteurs partout et est toujours prête à recevoir des caresses. « Elle était trop gentille pour vivre dans la rue, indique un porte-parole de l’association, elle s’est parfaitement intégrée à sa famille d’accueil et se porte à merveille. »

© PuppyKittyNYCity

Un mois plus tard, Meowdonna ne ressemble plus à la jeune chatte maigrichonne qui errait dans les allées de Central Park. Heureuse et en bonne santé, elle savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte.

« Elle est maintenant prête pour son prochain chapitre, conclut l’association, un foyer pour toujours. »