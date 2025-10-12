Trop gourmand, leur chien s'intoxique avec les cendres provenant d'une incinération

Nutmeg, une chienne pleine de vie, a récemment inquiété ses propriétaires en se montrant particulièrement léthargique. Lorsqu’elle a commencé à régurgiter, ils ont compris que la situation était grave et l’ont emmenée aux urgences vétérinaires. Ils ont alors constaté que son état de santé était lié au décès récent de l’une de leurs chèvres.

Molly Cobbs et Dirk Martin sont les heureux propriétaires d’une femelle croisée Boykin Spaniel nommée Nutmeg. Ils ont dernièrement cru qu’ils allaient la perdre lorsqu’elle est tombée gravement malade. Heureusement, grâce au diagnostic précis des vétérinaires, ils ont découvert ce qui avait dégradé son état et un traitement a pu lui être administré.

Nutmeg est précieuse aux yeux de ses humains. Ceux-ci sont admiratifs face à sa personnalité rayonnante. Elle est toujours enjouée et dynamique, mais ce qui la caractérise aussi, c’est sa gourmandise : « Elle adore la nourriture, les miettes et elle met tout dans sa bouche » assurait Molly dans un témoignage rapporté par News VT .

Molly Cobbs

Un vilain défaut

Malheureusement, la passion dévorante de Nutmeg pour la nourriture a bien failli lui coûter la vie. Effectivement, tandis qu’elle était dans le jardin et que ses propriétaires avaient le dos tourné, elle s’est dirigée vers un tas de cendres. Molly Cobbs et Dirk Martin avaient effectivement été contraints d’incinérer leur chèvre familiale après son décès, car le sol sur leur propriété ne leur permettait pas de l’inhumer.

Ils avaient laissé reposer ses cendres sur place sans imaginer que Nutmeg jetterait son dévolu dessus. En effet, la boule de poils a ingurgité la poussière et ses propriétaires n’ont d’abord rien vu. Ils sont allés se balader l’après-midi avec le toutou comme si de rien n’était, mais la santé de l’animal s’est dégradée au retour. Il était léthargique, vomissait et semblait avoir perdu le contrôle de ses pattes.

Molly Cobbs

Une intervention d’urgence

Pour le couple, ces symptômes très inquiétants nécessitaient une prise en charge d’urgence, alors Nutmeg a été emmenée dans un hôpital vétérinaire. Sur place, la chienne ne bougeait plus et les praticiens ont cherché la cause de ses troubles. Des examens ont révélé une intoxication au pentobarbital, substance utilisée dans le cadre d’euthanasies contrôlées.

Nutmeg en avait ingéré par inadvertance, mais par chance, sa prise en charge rapide a stoppé la propagation du produit. Elle a reçu un traitement de décontamination et s’est doucement réveillée. Une trentaine d’heures plus tard, son pronostic vital n’était plus engagé. Elle s’est finalement remise de cet incident, qui aurait pu lui coûter la vie.