Un chien se retrouve aux urgences vétérinaires après avoir ingéré une étoile de mer, son propriétaire sensibilise sur les risques d'intoxication

Comme le rapporte Vets Now sur son blog, Archie se promenait sur la côte de Felixstowe avec ses proches, lorsqu’il a repéré une petite créature sur la plage. Ni une ni deux, le Cockapoo (croisement entre un Cocker et un Caniche) a ramassé l’étoile de mer.

« Nous l’avons poursuivi, mais il a cru que c’était un jeu, explique Jackie Garnham, le propriétaire du chien, tout avait disparu avant que nous puissions le lui sortir de la bouche. » Malheureusement, la boule de poils a commencé à se sentir mal peu de temps après.

Sans plus attendre, Jackie a contacté son vétérinaire, basé à Ipswich. Comme son état se détériorait, l’animal a été transféré dans un autre cabinet.

« Nous ne pensions pas le ramener à la maison »

« Il était trop déshydraté, indique Jackie, les vétérinaires ont dit que ce n’était pas bon. Ses pattes arrière tombaient et son regard s’éteignait. » Comme le révèle Vets Now, « certaines étoiles de mer contiennent des toxines dangereuses qui peuvent provoquer faiblesse et paralysie ».

L’état d’Archie est devenu tellement grave, qu’il a été conduit en urgence à la clinique de Vets Now d’Ipswich. Les soigneurs lui ont diagnostiqué une ataxie, qui entraîne une perte de coordination des membres. Sur place, Archie a reçu de nombreux soins et a été surveillé 24 heures sur 24. Heureusement, son état de santé a fini par s’améliorer !

« Nous sommes rentrés le matin à 7 h 20 et nous ne pensions pas le ramener à la maison, confie Jackie, en le voyant maintenant, on n'aurait pas pu croire qu'il était si malade. »

A lire aussi : Un chien disparu depuis 7 ans retrouvé à 800 km retrouve sa maîtresse grâce à l'appel d'un vétérinaire

À la suite de cette mésaventure, qui a bien failli coûter la vie à Archie, Jackie et les vétérinaires recommandent aux propriétaires de chiens de les tenir éloignés des étoiles de mer. Bave, vomissements, difficultés à marcher ou à rester debout, perte de connaissance, problèmes respiratoires… Les signes d’intoxication sont divers. En cas d’ingestion d’un astéride, un rendez-vous chez le vétérinaire s’impose.