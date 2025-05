Trop excité par le jeu, un chien avale sa balle préférée, mais son maître le sauve de l'étouffement à temps

Rocco, un Doberman de 3 ans, a failli perdre la vie après avoir avalé sa balle de tennis préférée. La réactivité de son propriétaire, qui l’a conduit tout de suite aux urgences vétérinaires, a été décisive. Le professionnalisme des intervenants a également permis de sauver l’animal à temps.

La journée du drame avait pourtant commencé normalement. Rocco se trouvait dans le jardin familial et s'amusait avec Stella, l’autre chien de la maison, rapportait STV News. Comme à son habitude, Rocco tenait sa balle fétiche dans sa bouche.

Pris dans l’euphorie du jeu, il s’est précipité vers Stella et lui a foncé dessus pour s’amuser, mais la balle s’est enfoncée dans sa gorge à ce moment-là. Il s’est alors retrouvé immobile, peinant à respirer, ce qui a tout de suite inquiété son propriétaire, Ray Howell.

Mintlaw Vets / Facebook

Un sauvetage in extremis

Par chance, ce dernier était à la maison lorsque l’incident s’est produit. Il était rentré pour sa pause déjeuner. En voyant son chien dans un état anormal, il s’est approché et a senti quelque chose au niveau de son cou : « Il se tenait immobile, de manière vraiment étrange, et lorsque j'ai posé ma main sur son cou, j'ai pu sentir le gonflement de la bosse de la balle », expliquait-il.

Sans perdre une minute, il l’a fait grimper dans son véhicule et a roulé en direction des urgences. Rocco a tout de suite été pris en charge, car il se trouvait dans un état critique, ayant de moins en moins d’air pour respirer. L’équipe vétérinaire a tenté de manipuler la balle de l’extérieur en faisant pression sur le cou de l’animal, ce qui a fonctionné.

Rocco a été placé sous oxygène par précaution et pour l’aider à respirer, mais il était tiré d'affaires. Il a d’ailleurs regagné sa maison plus tard dans la journée. Depuis cette terrible expérience, Ray a pris les devants pour ne plus avoir à revivre cela un jour : « Maintenant, il a des balles 3 fois plus grosses, donc il n'y a aucun risque qu'il en avale une à nouveau », assurait-il.