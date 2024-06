L’impressionnante collection de balles d’un chien, qui les récupère quotidiennement près d’un terrain de tennis

Si de nombreux chiens aiment les balles, ils ne les apprécient sûrement pas autant que Buddy ! Le Jack Russel à poils durs en a subtilisé des centaines en l’espace de 3 ans. Sa maîtresse, Shauneen Fowler, a documenté sa passion et l’a partagée sur les réseaux sociaux.

La femme de 42 ans a déclaré que ce hobby s’est développé après l’opération de stérilisation du quadrupède. Il n’était pas spécialement attiré par les balles avant cela et sa propriétaire a été surprise au départ. En effet, Buddy a commencé à partir en exploration au fond des buissons pour récupérer ses précieux jouets.

© Shauneen Fowler

Des centaines de balles

Shauneen se rendait régulièrement à proximité d’un cours de tennis. Sur place, Buddy finissait toujours par partir à la recherche des balles et en ramenait 3 ou 4 par jour. Au départ, il devait se résigner à les laisser sur place. Sa propriétaire a finalement accepté de les garder chez elle et les a stockées dans son placard à chaussures. Toutefois, au bout d’un certain temps, il n’y avait même plus de place pour ranger ses affaires.

Elle les a donc placées dans sa cheminée et, relayée par Kent Online, a affirmé qu'elle en avait comptabilisé une centaine depuis quelques années.

Une grande fierté

À chaque fois que Buddy rentrait avec une nouvelle balle de tennis, il affichait un sourire radieux. Shauneen a même assuré qu’il semblait satisfait d’avoir trouvé ce qu’il était venu chercher à chaque promenade : « Il ressort avec un grand sourire sur le visage, la queue qui remue, une balle de tennis dans la bouche » écrivait-elle. Ce visage réjoui a fait fondre les internautes sur Facebook : « Oh, regardez-le, il est tellement fier de sa collection » écrivait l’un d’eux.

Shauneen a récemment pris la décision de déménager et a choisi de ramener le trésor de son chien au club de tennis avant son départ. Les joueurs pourront alors retrouver leurs balles, qui se volatilisaient à chaque partie de jeu !