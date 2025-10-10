Trompée par ses maîtres, cette chienne croyait partir en balade, mais découvre un nouveau frère qu’elle n’avait pas demandé (vidéo)

Lorsque l’on décide d’accueillir un nouveau chien dans la famille, tout le monde est consulté… sauf les chiens qui sont déjà là ! Parfois, la première rencontre ne se passe d’ailleurs pas aussi bien qu’espérée, à l’image de Nala, une jeune Border Collie qui n’était visiblement pas contente du tout d’avoir un nouveau petit frère.

Nala avait tout pour être heureuse jusqu’à ce que ses humains décident de lui planter un couteau dans le dos… Un beau jour, alors qu’elle pensait partir en balade comme d’habitude, elle s’est finalement retrouvée face à une toute nouvelle boule de poils. Pire encore : on lui a expliqué avec un grand sourire qu’elle allait désormais devoir partager sa famille avec ce minuscule nouveau venu ! Une annonce qui n’a pas eu l’effet escompté puisque la jolie Border Collie a tout bonnement décidé de bouder son petit frère. Sur son compte TikTok, la maîtresse de Nala, prénommée Shayde, a partagé une vidéo hilarante montrant à quel point la chienne n’était pas contente…

Une nouvelle pas si bonne que ça…

On y voit Nala assise sur la banquette arrière de la voiture. Son petit frère, lui, est sur le siège avant avec ses maîtres. Alors que le nouveau toutou semble très enthousiaste à l’idée de découvrir sa nouvelle famille, Nala, elle, se tient le plus loin possible du petit avorton et lui tourne la tête de façon tout à fait dédaigneuse. “Quand tu pensais que papa et maman allaient t’emmener à l’aventure mais qu’en fait vous alliez juste chercher un chiot”, peut-on lire en légende sur la vidéo qui a été visionnée plus de 2,3 millions de fois.

Un duo soudé

Fort heureusement, dès leur arrivée à la maison, les 2 toutous ont rapidement tissé des liens. Nala a mis sa rancœur de côté et est désormais une grande sœur aimante et exemplaire. D’ailleurs leur humaine a posté une nouvelle vidéo, peu de temps après, sur laquelle ont voit les boules de poils s’amuser ensemble. Nala semble même très douce et précautionneuse avec son petit frère. “Ils sont meilleurs amis maintenant mais elle était tellement hautaine au début !”, affirme Shayde. La cohabitation va finalement très bien se passer et heureusement !

