Traumatisé par son passé, un chien anxieux trouve du réconfort auprès de ses congénères (vidéo)

Rex n’a pas démarré la vie de la bonne patte. Ce Mastiff a fait l’objet de plusieurs abandons en un an et demi, tout en étant victime de maltraitance. Depuis qu’il a rencontré Ross, ainsi que Winnie et Huxley, il jouit d’un soutien précieux afin de vaincre ses démons et tente jour après jour de reprendre goût à la vie.

Rex est un Mastiff de 4 ans. Avant d’arriver chez Ross, dans la ville de Rochester (États-Unis), il a été victime de maltraitance de la part de ses anciens maîtres. En un an et demi, il a été adopté 4 fois. « Il a même failli être euthanasié pour ce que ses propriétaires pensaient être de l’agressivité, mais qui était en fait de la peur et de l’anxiété », explique Ross à Newsweek.

En réalité, Rex avait tout simplement envie d’être aimé, et compris par son entourage. De plus, il est arrivé dans la vie de Ross au moment où il avait le plus besoin de lui. « Ce fut mon premier chien après mon divorce. Nous nous sommes beaucoup entraidés ! Depuis deux ans et demi, je fais tout mon possible pour qu’il se sente mieux. Il a fait beaucoup de progrès, et se montre moins anxieux et plus amical », ajoute-t-il.

Des amis exceptionnels

La vie de Rex a pris un nouveau tournant lorsqu’il a fait la rencontre de Winnie et Huxley, 2 autres chiens adoptés par Ross. « Winnie a été trouvée dans la rue, au Texas. Elle est sourde et compte souvent sur Rex pour mieux comprendre ce qu’il se passe », raconte son maître.

Très rapidement, Winnie et Rex ont eu un lien particulier. « Rex était plus calme avec elle, parce qu’elle ne peut pas l’entendre et qu’elle n’a pas peur quand il grogne. Winnie l’aime comme il est, et il est plus serein en sa présence. »

Ces 2 canins ont été de précieux alliés pour Rex. Ils l’ont véritablement aidé à sortir de sa coquille, en affichant leur soutien constant au moindre coup de mou. Ross a souhaité partager l’un de leurs nombreux moments de tendresse sur Reddit. Des milliers d’internautes en ont été émus.

L’histoire de Rex prouve que les chiens de refuge deviennent bien souvent de fabuleux compagnons lorsqu’on leur offre un nouveau départ dans la vie ! Après des débuts difficiles, le Mastiff coule des jours heureux au sein d’une famille aimante, et ne manquera jamais d’affection. Ross, lui, se sent tout autant privilégié. « J’ai toujours dit que j’avais beaucoup de chance d’avoir un chien aussi cool », a-t-il conclu.