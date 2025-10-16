Traîné par les pattes et brutalisé sous les yeux des passants, un chien obtient justice 8 mois après les faits

Victime de violences de la part de son propriétaire, un jeune chien a vu sa vie basculer grâce à la réactivité de témoins et à la mobilisation d’un refuge alsacien. Cette affaire montre à quel point la vigilance collective peut faire la différence face à la maltraitance animale.

Malmené par son maître sous les yeux de passants qui, en tentant d’intervenir, avaient été insultés par ce dernier, Tyson a trouvé la force de s’en remettre. L’équipe d’un refuge alsacien l’a pris en charge et aidé à surmonter cette épreuve ; grâce à elle, il a définitivement tourné cette triste page de sa vie et en a commencé une autre au sein d’une famille aimante. Son ancien propriétaire a été condamné cette semaine, rapportait le média Dernières Nouvelles d’Alsace le mardi 14 octobre.

L’American Staffordshire Terrier avait 9 mois au moment des faits, le 15 février 2025. Il avait alors “vécu l’impensable”, peut-on lire sur la page Facebook de la SPA Mulhouse - Haute Alsace.

“Il tremblait, sans comprendre ce qui lui arrivait”

La personne qui était censée prendre soin de lui était devenue son bourreau. Livreur sans domicile fixe de 35 ans, son maître était entré dans une colère noire ce soir-là. Il la déversait sur le pauvre quadrupède, le saisissant par le collier et les pattes arrière pour le traîner jusqu’à sa camionnette de livraison, où ils vivaient tous les 2, sur le parking d’une grande surface.

Des témoins avaient bien tenté de s’interposer, mais l’homme les avait agressés verbalement. L’une de ces personnes, sous le choc et en larmes, avait prévenu les forces de l’ordre.

Arrivés sur les lieux, les policiers avaient eu affaire à un chien “recroquevillé, apeuré, le visage marqué de rougeurs et de griffures, d’après la SPA Mulhouse - Haute Alsace. Il tremblait, sans comprendre ce qui lui arrivait.”



SPA Mulhouse - Haute Alsace / Facebook

Nouvelle vie pour Tyson, prison ferme pour son maître maltraitant

Leur intervention signifiait la fin du cauchemar pour Tyson. L’Amstaff était désormais entre de bonnes mains, celles du personnel du refuge haut-rhinois. Soigné et réconforté, il avait compris qu’il n’avait plus rien à craindre des humains et était prêt pour un nouveau départ. Adopté depuis, il coule des jours heureux au sein d’un foyer chaleureux.

Son tortionnaire, lui, a comparu devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le mardi 14 octobre pour connaître sa peine. Lui qui avait acheté Tyson, qui n’était encore qu’un tout jeune chiot, pour 50 euros “sur un coup de tête”, n’en était pas à ses premiers démêlés avec la justice ; 17 mentions liées aux produits stupéfiants figuraient déjà sur son casier judiciaire. De ce fait, il n’avait pas le droit de détenir un American Staffordshire Terrier, considéré légalement comme chien de catégorie 2.

Accusé de “sévices graves et actes de cruauté envers son chien”, il a été condamné à 3 mois de prison ferme et à la révocation d’un sursis, portant sa peine à un total de 6 mois ferme.

“C’est en parlant, en dénonçant, en agissant ensemble que nous ferons reculer la cruauté, indiquait la SPA Mulhouse - Haute Alsace sur sa page Facebook. Parce que Tyson n’est pas qu’un chien. C’est le symbole de tous ceux qu’on ne voit pas, de tous ceux qui souffrent en silence.”