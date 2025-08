« Tout le monde l’ignorait », ce chien cherche une famille qui lui fera oublier la solitude et remplira son cœur d’amour

Alors qu’il errait sous un soleil de plomb en Espagne, Bambú espérait apercevoir une main bienveillante tendue vers lui. Malheureusement, personne ne posait le regard sur cette pauvre âme en peine. Jusqu’au jour où les bénévoles d’un refuge ont eu vent de son histoire, et ont volé à son secours. Aujourd’hui, le chien est entre de bonnes mains, mais il espère de tout son petit cœur mettre la patte sur la famille d’adoption idéale. L’association Galgos New Life fait tout son possible pour l’aider à réaliser son rêve.

Basée à Mèze, dans l’Hérault, l’association Galgos New Life porte secours aux Galgos et aux Podencos d’Espagne. Elle aide notamment plusieurs refuges, en effectuant des dons d’équipements et d’aliments, mais aussi en proposant leurs animaux à l’adoption en France. Vous trouverez toutes les modalités d’adoption sur Animaux.fr, la plateforme d’adoption responsable lancée par Woopets.

Parmi les petits « cœurs avec du poil autour » qu’elle essaye de placer dans des foyers convenables, se trouve le charmant Bambú. Le toutou, âgé d’environ 2 ans, a connu les affres de la solitude et de l’errance. Il traînait les pattes sous un soleil ardent, à la recherche d’un reste de nourriture et d’un abri contre la chaleur.

Lors de ses pérégrinations, il espérait croiser le regard bienveillant d’un bon samaritain, mais tout le monde l’ignorait…

BAMBÚ Race : Podenco Âge : 2 ans Localisation : Mèze (34140) Association : Association Galgos New Life Rencontrer BAMBÚ

« Son souhait le plus cher est de trouver un foyer où il pourrait donner et recevoir de l'amour »

« Les heures passaient, et la chaleur ne diminuait pas, explique l’association Galgos New Life sur l’annonce d’adoption de Bambù, il s'arrêta devant un parc, où des enfants jouaient et riaient, mais le son de leur joie ne faisait qu'accentuer sa solitude. Le cœur lourd et l'estomac vide, il s'installa sous un arbre, cherchant un peu d'ombre et de repos. »

Finalement, une fille a posé les yeux sur le va-nu-pattes, ressenti toute sa détresse et appelé les bénévoles d’un refuge. Enfin pris en charge, le chien errant a eu droit à toute l’attention qu’il cherchait désespérément depuis si longtemps. À son arrivée, ses bienfaiteurs lui ont offert des caresses, à manger et à boire.

© Association Galgos New Life

« Pourtant […], un vide subsistait dans son cœur, précisent ses sauveurs, Bambú est un chien gentil et doux, toujours joueur et affectueux, surtout avec les enfants et les autres chiens. Son souhait le plus cher est de trouver un foyer où il pourrait donner et recevoir de l'amour. »

Après avoir vagabondé seul dans les rues, Bambú mérite de savourer le bonheur de la vie de famille. Et si c’était vous dont il avait besoin pour faire le deuil de son passé, et vivre heureux jusqu’à la fin de ses jours ?

© Association Galgos New Life

Retrouvez de plus amples informations (compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Galgos New Life sur l’annonce Animaux.fr de Bambú.