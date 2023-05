Une jeune Golden Retriever se transforme en assistante éducative dans un collège de Bretagne

Tous les membres du collège Roger-Vercel de Dinan (22) raffolent de la petite Suzy, une jeune Golden Retriever qui fait des merveilles en tant qu’assistante éducative ! Les bienfaits de sa présence sont multiples, et ne font heureusement que commencer.

Au collège Roger-Vercel de Dinan, en Bretagne, il existe une assistante éducative hors du commun. Tous les matins, elle démarre sa journée de travail à 10 heures, et prend un grand plaisir à accompagner les élèves de l’établissement - et plus précisément ceux du dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire).

Cette assistante n’est d’autre que Suzy, une Golden Retriever de 16 mois qui contribue chaque jour à l’amélioration du bien-être des élèves. C’est Stéphanie Baptiste, AESH (accompagnante d’élèves en situation de handicap), qui a eu l’idée de faire venir Suzy au collège.

« Stéphanie avait regardé une vidéo sur Internet. J’ai trouvé ça génial et on a décidé d’en parler, de proposer tout de suite ce projet un peu loufoque », explique Maud Courcoul, coordonnatrice ULIS. Un projet qui a rencontré un franc succès auprès du principal, Nicolas Hérissé, et du conseil d’administration, lors duquel il a été voté à l’unanimité.

Une source d’apaisement

Depuis, Suzy apporte un « apaisement dans la classe », en agissant « sur les tensions et l’anxiété » que peuvent ressentir certains élèves. En ULIS, « les difficultés des élèves […] sont différentes. Cela peut être une dysorthographie, une dyslexie, de l’autisme… » précise Maud Courcoul au Petit Bleu des Côtes d'Armor.

Les collégiens ont l’opportunité d’aller passer un peu de temps avec elle une fois leur travail fini, et de la caresser lors de ses allées et venues dans la salle. Par ailleurs, Suzy ne se limite pas aux classes d’ULIS : elle assiste parfois à des séances d’EPS, et rejoint ponctuellement d’autres classes de l’établissement. Après tout, « c’est la chienne de tout le collège », précise le principal.

Une aide à l’apprentissage

Suzy est aussi un support de travail dans différentes matières. Par exemple, les élèves ont créé le Livret de Suzy, où ils dressent son portrait, décrivent son caractère et ses besoins. Ils y racontent la vie et les rêves de la Golden Retriever. « Il est plus facile pour eux de parler du chien que de parler d’eux-mêmes », souligne Nicolas Hérissé.

Suzy aide aussi les élèves à mieux comprendre les mathématiques : quand un problème aborde une quantité de croquettes, les collégiens trouvent la solution plus facilement. Rien de tel que du concret et de l’authentique !

Enfin, la Golden Retriever est une véritable source de responsabilisation pour les élèves d’ULIS : ces derniers sont chargés de la présenter aux autres classes de l’établissement, et de réserver les restes de poisson et de viande auprès du self, afin de lui fournir un repas chaque soir.

Comment s’organise ce projet ?

C’est les élèves d’ULIS, Maud Courcoul et Stéphanie Baptiste qui s’assurent du bien-être de la jeune chienne au collège. Pendant ses heures de travail, Suzy profite de nombreuses promenades, mange à sa faim, et ne se retrouve jamais seule dans la cour pendant les heures d’affluence (à la récré et lors de la pause déjeuner notamment).

Avant d’arriver au collège Roger-Vercel, Suzy a été élevée chez un professionnel reconnu de Romillé (Ille-et-Vilaine). Des cours d’éducation canine et plusieurs jours d’adaptation ont été nécessaires pour faire d’elle une assistante éducative accomplie.

Lorsque Suzy a fini sa journée, elle rentre chez elle le soir, ou plus exactement chez ses 2 référentes : Maud et Stéphanie se partagent volontiers sa garde tout au long de l’année. La majeure partie des dépenses liées à l’entretien de Suzy est assurée par le collège, et subventionnée à hauteur de 500 € annuels par la fondation Kiwanis.

Si tout va bien, Suzy passera 8 ans au collège de Dinan avant de profiter d’une retraite bien méritée. Une aventure qui ne fait que commencer !