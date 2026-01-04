"Tout ce qu'elle voulait c'était se sentir en sécurité", cette chienne prisonnière d'un carton et abandonnée dans le froid cherche une main rassurante

Un geste irresponsable qui aurait pu tourner au drame… Une chienne abandonnée dans un carton recouvert de scotch a été retrouvée gelée et terrifiée devant un refuge. Rapidement prise en charge par les bénévoles, elle découvre désormais la chaleur et la sécurité, tandis que l’association appelle à la vigilance face aux abandons hivernaux.

C’est une bien triste découverte qui a été faite récemment à l’extérieur d’un refuge de Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Un carton scellé avec du ruban adhésif avait été déposé devant l’établissement, et à l’intérieur se trouvait une chienne. Le pauvre animal était traumatisé et frigorifié. La température n’était que de -1°C au moment où elle a été repérée, le matin du mardi 9 décembre 2025, rapportait NBC Philadelphia .

Le refuge en question est celui de la Pennsylvania SPCA. L’association de protection animale en a parlé dans un post Facebook partagé le lendemain, mercredi 10 décembre.

La chienne, qui a ensuite été appelée Tangi par les bénévoles, était terrifiée, mais elle a commencé à se détendre au contact de ses bienfaiteurs. Elle cherchait désespérément du réconfort auprès d’eux.

“Quand nous avons ouvert le carton, des yeux effrayés se sont levés vers nous, raconte la Pennsylvania SPCA sur sa page Facebook. Elle tremblait et était si stressée qu'elle salivait abondamment, visiblement submergée par tout ce qui l'entourait.”



Pennsylvania SPCA

“Et pourtant, poursuit l’auteur de la publication, dès qu'une main a été tendue vers elle, elle s'est penchée en douceur, cherchant du réconfort malgré tout ce qu'elle avait vécu.”

Tangi sera bientôt proposée à l’adoption

Le personnel du refuge s’est empressé d’emmener Tangi à l’intérieur, où elle a été examinée par un vétérinaire. Elle a également fait l’objet d’une évaluation comportementale.

A lire aussi : Déposé en catastrophe chez elle par sa sœur, cette jeune femme prend en charge ce croisé Caniche négligé et le filme avec humour avant sa métamorphose (vidéo)

“Nous sommes infiniment reconnaissants à la personne qui a repéré cette boîte de l’avoir fait à temps”, indique la Pennsylvanie SPCA. L’association dit comprendre que des propriétaires puissent éprouver des difficultés à subvenir aux besoins de leurs animaux, mais rappelle que les abandons mettent ces derniers en grand danger.

Si personne ne vient réclamer Tangi au cours des prochains jours, elle sera proposée à l’adoption.