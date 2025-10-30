Après avoir assisté à la naissance de 2 adorables chevreaux pendant la nuit, cette Chienne de montagne des Pyrénées dévoile toute sa tendresse (vidéo)

Les Chiens de montagne des Pyrénées, plus souvent appelés “Patous”, sont des chiens de protection nés pour surveiller et défendre les troupeaux contre les loups. La plupart d’entre eux vivent librement dans les fermes ou les alpages et prennent leur rôle très à coeur, à l’image de Bristol, une adorable femelle qui a l’habitude de se lier avec les chevreaux de son cheptel…

Bien que les Patous soient considérés comme de véritables machines de guerre prêtes à se battre contre plusieurs loups à la fois, ils sont aussi de grands nounours d’une loyauté et d’une douceur remarquable. Bristol est une femelle qui vit dans une ferme avec son humaine et son petit troupeau de chèvres. Depuis toujours, la chienne a pris l’habitude de s’occuper des chevreaux qui viennent à peine de naître. Malgré son grand gabarit, elle sait parfaitement comment prendre soin d’eux avec douceur et affection. Sur le compte TikTok dédié à Bristol et ses amis, son humaine poste régulièrement des vidéos des interactions entre la chienne et les petits ruminants. L’une d’entre elles, postée en mai 2024, a particulièrement ému les internautes…

“Elle est tellement douce”

En quelques jours à peine, la séquence est devenue virale et a été relayée par plusieurs médias, dont PetHelpful . On y voit Bristol assaillie par 2 adorables chevreaux qui viennent à peine de naître et qui sont tout curieux de rencontrer leur nouvelle amie. Ils lui lèchent affectueusement la truffe pendant que la chienne, patiente, se laisse faire. “Parfois, Bristol rencontre les bébés avant moi. Avant ça me rendait nerveuse, mais elle a fait ses preuves depuis le temps… Elle est tellement douce avec les nouveau-nés”, peut-on lire au fur et à mesure des séquences. En effet, ce jour-là, Bristol a assisté à l’accouchement de la maman chèvre qui a donné naissance pendant la nuit, alors que son humaine dormait paisiblement chez elle. “Ces 2 petits bonhommes sont arrivés pendant la nuit et ce matin, quand je suis arrivée dans l’enclos, ils étaient déjà secs et suivaient Bristol partout !”, ajoute la jeune fermière avec tendresse.

© @bristolloveslucy / TikTok

Sous haute surveillance

De son côté, Bristol agit comme une deuxième maman. Elle surveille et protège les petits au fur et à mesure des naissances. Dans de nombreuses autres vidéos du compte, on peut la voir câliner ou toiletter tendrement les chevreaux et ces derniers le lui rendent bien. Nul doute que le troupeau est en totale sécurité sous l'œil avisé de Bristol !

© @bristolloveslucy / TikTok