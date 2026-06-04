Tourmenté par des enfants qui l'ont attaché avec des fils électriques, ce chiot est sauvé par la police et confié à une association

Secourue en urgence à Saint-André (La Réunion) après avoir été attachée avec des fils électriques, une très jeune chienne a été extraite de cette scène choquante grâce à l’intervention rapide de la police nationale. Prise en charge par APEBA, la petite femelle âgée d’environ 5 à 6 mois, répondant désormais au nom de Younsha, est à la recherche d’une famille d’accueil pour l’aider à se reconstruire avant son adoption.

A La Réunion, l'équipe d'APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance animale) est constamment mobilisée pour sauver autant d'animaux que possible. On se souvient notamment qu'elle avait permis à Lovely, chienne maltraitée et rachitique, de renaître de ses cendres. Elle avait également secouru, avec l'aide des gendarmes, 15 canidés maltraités et traumatisés qui étaient détenus dans un squat.

Plus récemment, l'association a pris en charge une jeune croisée Malinoise à laquelle s'en prenaient un groupe d'enfants, âgés de 8 à 10 ans, rapportait le média local Zinfos974 .

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APEBA - Association pour l'Education à la Bienveillance Animale / Facebook

Les faits ont eu lieu dans le quartier de Fayard à Saint-André, dans le nord-est de l'île. Les enfants en question l'avaient attachée avec des fils électriques, avant de prendre la fuite en voyant les forces de l'ordre arriver.

En quête de foyer d'accueil pour cette chienne « hyper sociable »

Ce sont, en effet, des agents de la police nationale qui sont intervenus et ont ainsi mis fin au calvaire de la chienne. Ils l'ont ensuite emmenée au commissariat pour la rassurer, en attendant d'être confiée à APEBA.

D'après l'association, qui l'a appelée Younsha, elle est âgée de 5 à 6 mois. Décrite comme « hyper sociable », elle n'est pas identifiée.

APEBA lui cherche actuellement une famille d'accueil pour l'aider à apprendre les bases de la vie à la maison en vue de son adoption. Elle a également réitéré son appel aux dons.

L’info Woopets : pourquoi certains chiens restent-ils sociables malgré des sévices, tandis que d’autres deviennent méfiants ou craintifs ?

Tous les chiens ne réagissent pas de la même manière face à des traumatismes, comme ceux subis par Younsha. Même après des sévices graves, certains individus conservent une étonnante capacité à faire confiance aux humains. Cela s’explique en partie par leur tempérament, leur jeune âge, mais aussi par leur socialisation antérieure ; un chiot qui a déjà connu des interactions positives peut parfois s'accrocher plus facilement à ce qu’il a appris.

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A l’inverse, d’autres chiens développent des comportements de protection ou de retrait. Lorsqu’un animal a associé l’humain à la douleur ou à la peur, il peut adopter des réactions de défense : fuite, immobilisation, grognements, voire agressivité. Il ne s’agit pas d’un mauvais caractère, mais d’un mécanisme de survie face à un environnement perçu comme dangereux.

Le facteur individuel joue également un rôle important. Ainsi, génétique, sensibilité émotionnelle ou encore contexte du traumatisme influencent fortement la manière dont le chien va vivre et assimiler l’événement. 2 chiens exposés à des conditions similaires peuvent présenter des réactions totalement opposées.