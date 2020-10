Touchés par la détresse d’une propriétaire avec peu de moyens, les membres d’un refuge organisent les émouvantes retrouvailles entre une maîtresse et son chien sourd !

Glock le chien a pu retrouver sa maîtresse après un séjour en fourrière. Cette dernière n’avait pourtant pas les moyens de payer les frais exigés pour le récupérer, mais la responsable de l’établissement a fait une exception.

Il y a une semaine, Jessica Jade, qui travaille à la fourrière du comté de Santa Rosa en Floride, a partagé un émouvant récit sur Facebook, comme le rapporte People.

Elle raconte qu’une femme s’était présentée en pleurs au refuge. Elle souhaitait récupérer son chien, prénommé Glock et atteint de surdité. Ce dernier était arrivé à la fourrière 2 semaines auparavant. Les causes de sa prise en charge par l’établissement n’ont pas été précisées. Quoi qu’il en soit, pour pouvoir repartir avec le canidé, la personne en question devait payer les frais de pension. Or, elle ne disposait pas de cette somme d’argent.

Devant la détresse, l’intégrité et l’attachement de cette femme envers Glock, Jessica Jade a pris la décision de lui rendre son ami à 4 pattes sans exiger le moindre dollar de sa part. L’animal sautait de joie en retrouvant sa propriétaire, qui continuait de pleurer en le prenant dans ses bras.

A lire aussi : Dépressif depuis une rupture amoureuse, ce bodybuilder confie "devoir sa vie" aux 50 chiens qu’il a adoptés ! (Vidéo)

« Nous lui avons donné de la nourriture pour chien et un bon de stérilisation, pour lesquels elle nous a remerciés. Nous avons également appris qu’elle avait quelques chatons qui avaient besoin d’être stérilisés. Alors, nous lui avons remis des bons pour eux aussi », explique Jessica Jade dans sa publication Facebook.

Elle ajoute que « Glock n’est pas un chien qui avait besoin d’être secouru ; c’est un chien qui avait besoin de retourner au foyer aimant qu’il avait déjà. »