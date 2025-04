Un chiot abandonné en quête d'espoir et couché sur un sac poubelle choisit de faire confiance une âme bienveillante venue à sa rencontre

Arleth Martinez venait de terminer sa journée de travail et s’apprêtait à rentrer chez elle quand elle a fait une triste découverte devant son domicile. Un chiot était, en effet, couché sur un sac poubelle. C’était une jeune femelle Pitbull au pelage blanc.

Elle a tout de suite été frappée par l'attitude extrêmement amicale de l’animal et le fait qu’il lui ait instantanément fait confiance. C’est ce qui l’a amenée à penser que ce chiot avait eu une famille et venait très probablement d’être abandonné.



Three Little Pitties Rescue

Alors qu’elle essayait de comprendre la situation, Arleth Martinez s’est rendu compte qu’un voisin jetait de la glace sur la chienne pour la chasser. « J’étais vraiment triste, a-t-elle confié à The Dodo. J’étais aussi très en colère ».

Réalisant que la petite Pitbull n’était pas en sécurité, elle s’est empressée de la mettre à l’abri, puis a posté des photos d’elle sur les réseaux sociaux dans l’espoir qu’une association la prenne en charge.

Par chance, sa publication a été vue par un membre de l’organisation locale Three Little Pitties Rescue, basée à Friendswood près de Houston (Texas). Cette dernière a admis le chiot et l’a emmené chez le vétérinaire.

Appelée Milly par ses bienfaiteurs, la chienne a été examinée, vaccinée, vermifugée et traitée contre les puces. Son âge a été estimé à 5 mois.



Three Little Pitties Rescue

« Pour Milly, tout le monde est un nouveau meilleur ami »

Elle a ensuite été confiée à une famille d’accueil. « Comme tout chiot, Milly aime les friandises, les câlins et les jouets, indique Three Little Pitties Rescue sur sa page Facebook. Toutefois, ce qui la distingue vraiment, c'est sa nature douce et gentille et son profond besoin d'affection ».



Three Little Pitties Rescue

Elle s’entend avec tous ceux qu’elle rencontre, congénères comme humains et chats. « Pour Milly, tout le monde est un nouveau meilleur ami, capable de donner des caresses et de l'amour », assure l’association.

Toute l’équipe de Three Little Pitties Rescue est convaincue qu’elle rejoindra très bientôt une famille aimante.

Three Little Pitties Rescue