Tombé dans un canal, un chien reçoit l'aide d'un livreur à vélo muni d'une corde et de passants solidaires (vidéo)

Grâce à la détermination d’un livreur et à l’intervention spontanée de plusieurs passants, un chien piégé dans un canal a pu être extrait sain et sauf. Filmée en Chine, cette opération de sauvetage collective a connu une fin heureuse alors que la situation semblait pourtant bien compromise.

L'union fait la force… Et sauve des vies. On en a eu une nouvelle preuve récemment en Chine avec le sauvetage d'un chien en mauvaise posture, réalisé d'abord par un seul courageux jeune homme, puis par plusieurs personnes qui étaient de passage.

La scène a eu lieu le vendredi 5 juin 2026 à Chengdu, capitale de la province du Sichuan dans le sud-ouest du pays. Elle a été filmée par un témoin, et la vidéo mise en ligne sur la page Facebook du réseau chinois de télévision CGTN.

Ce jour-là, un chien venait de tomber dans un canal et il lui était impossible de regagner la rive. Les parois bétonnées et pentues, ainsi que les hautes barrières longeant le cours d'eau rendaient impossible toute tentative de s'en sortir seul. Personne ne s'en était rendu compte jusqu'à l'arrivée d'un livreur à vélo.

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Dès qu'il s'est rendu compte de la détresse du quadrupède, il s'est arrêté et s'est mis à réfléchir au meilleur moyen de lui porter secours. Il a trouvé une corde qu'il a jetée à l'eau, en espérant que le chien s'y agrippe. C'était loin d'être évident, mais l'intelligent canidé a vite compris ce qu'il lui restait à faire.

Le chien a attrapé la corde fermement entre les crocs. L'homme l'a hissé, mais l'animal a glissé sur la paroi et a replongé. Le bon samaritain n'avait toutefois pas l'intention de baisser le bras. Le loulou non plus, d'ailleurs.

Mobilisation spontanée

Alors qu'il préparait une nouvelle tentative, le livreur a été joint par une passante, puis par d'autres personnes. Très vite, une véritable chaîne humaine s'est formée pour sauver le chien.



CGTN / Facebook

Le héros du jour est passé de l'autre côté de la barrière. Une jeune femme en a fait de même. Tous 2 ont ainsi pu saisir le chien et le faire monter par-dessus la séparation, où les passants ont pris le relais.

Ayant enfin regagné la terre ferme, le rescapé s'est secoué pour se sécher et s'est mis à remuer la queue, joyeux qu'il était d'avoir vu son cauchemar prendre fin.

On ignore ce qui s'est passé par la suite, s'il a été récupéré par sa famille, par exemple, mais il était bel et bien en sécurité grâce à toutes ces personnes au grand cœur.

Voici la vidéo :

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