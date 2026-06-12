Tombé dans un canal ce chien épuisé est sauvé, passe la nuit au chaud chez les pompiers, avant de vivre d'émouvantes retrouvailles avec sa famille

Après une mésaventure qui aurait pu lui coûter la vie, un chien a pu retrouver sa famille grâce à la mobilisation rapide et efficace de pompiers. Recueilli, soigné et hébergé pour la nuit par ses sauveurs, il a finalement été remis à ses propriétaires dès le lendemain matin.

A Cape Coral, dans le sud-ouest de la Floride (Etats-Unis), les pompiers locaux ont porté secours à un chien tombé dans un canal, puis l'ont soigné et hébergé dans leur caserne avant de retrouver ses maîtres le lendemain matin, rapportait Gulf Coast News le jeudi 11 juin.

Le sauvetage a eu lieu l'après-midi du mercredi 10 juin. Tombé dans l'eau, le quadrupède en question a été repéré à temps par les secours alors qu'il luttait désespérément pour ne pas se noyer. Les membres du Cape Coral Fire Department sont intervenus rapidement pour le ramener sur la terre ferme.



Cape Coral Fire Department / Facebook

Ils l'ont ensuite emmené au centre de secours n°4 où le rescapé a d'abord été soigné pour une coupure à la patte par une équipe du service médical d'urgence du comté de Lee (Lee County Emergency Medical Services).

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Cape Coral Fire Department / Facebook

Retrouvailles et retour à la maison

Par la suite, le chien a eu droit à un bain et reçu un bon repas. Les pompiers lui ont également aménagé un coin confortable où il a pu passer la nuit.

Sur sa page Facebook, le Cape Coral Fire Department a lancé un appel à témoins dans le but de retrouver sa famille.



Cape Coral Fire Department / Facebook

Dans une mise à jour de leur publication, le service d'incendie et de secours floridien a annoncé une bonne nouvelle : « Les pompiers de Cape Coral ont réussi à retrouver ses propriétaires, et il leur a été remis ce matin (jeudi). »

L'info Woopets : les chiens savent-ils tous nager instinctivement ?

La capacité à nager varie fortement d'un chien à l'autre. S'il est vrai que bon nombre d'entre eux effectuent instinctivement des mouvements de nage lorsqu'ils se retrouvent dans l'eau, cela ne signifie pas qu'ils sont tous de bons nageurs ou capables de se sortir seuls d'une situation difficile telle que celle que le rescapé de Cape Coral a vécue.

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Certaines races sont particulièrement réputées pour leur aisance aquatique, à l'image du Terre-Neuve, du Labrador Retriever, du Golden Retriever ou encore, évidemment, des Chiens d'eau (portugais, espagnol, frison, irlandais, romagnol, américain). Historiquement sélectionnés pour le travail dans ou près de l'eau, ces chiens disposent souvent d'une morphologie et d'une endurance adaptées à la nage.

Néanmoins, quelle que soit la race, un chien peut paniquer, s'épuiser ou être emporté par un courant. C'est pourquoi toute activité aquatique doit rester sous surveillance, même avec les nageurs les plus expérimentés.