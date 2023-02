ThunderShirt, le gilet relaxant indispensable pour apaiser les chiens en proie au stress

Le stress a un impact considérable sur le bien-être et la santé du chien. L’en prémunir est donc essentiel, mais c’est une mission loin d’être évidente pour le propriétaire. Le gilet ThunderShirt constitue une solution douce, pratique et efficace pour l’aider à faire face aux circonstances porteuses de tensions.

Bruits forts et soudain comme les orages et les feux d’artifice, solitude, voyage, consultation vétérinaire… Ce sont autant de situations susceptibles de soumettre le chien à des niveaux élevés de stress. Ce malaise, ce chien le manifeste de différentes manières, notamment en étant très agité, en aboyant fréquemment et en développant des troubles comportementaux qu’il peut être difficile de corriger.

Comment aider son ami à 4 pattes à ne pas céder aux tensions dans ces cas de figure ? En l’enveloppant dans un vêtement doux, par exemple. C’est précisément sur ce principe qu’a été pensé ThunderShirt, un gilet relaxant pour chien dont le succès aux Etats-Unis est retentissant.

Cet accessoire, qui s’inspire des bienfaits de l’emmaillotage chez le bébé, procure au canidé un effet relaxant immédiat et donne des résultats satisfaisants chez 80% des chiens. Porté par l’animal, il exerce une pression douce et constante qui le réconforte et l’aide à se sentir en sécurité en toute circonstance.

Apprécié tant des professionnels de l’univers canin que des propriétaires, le gilet relaxant pour chien ThunderShirt, dont l’action ne repose sur aucun médicament, est conçu dans un tissu doux et respirant. Le confort dont il fait profiter au chien est donc optimal, d’autant plus qu’il convient quel que soit le volume de poils de l’animal et s’adapte à toutes les morphologies grâce à son système breveté de sangles ajustables. Il est d’ailleurs proposé en 5 tailles : XS pour les chiens pesant jusqu’à 6 kilogrammes, S pour les moins de 11 kg, M pour les moins de 18 kg, L jusqu’à 29 kg et XL pour les toutous les plus costauds. Son utilisation est possible chez les chiens de tout âge, y compris les chiots.

Détente et praticité

Les premières fois, il est conseillé de ne faire porter le gilet ThunderShirt à son chien que dans des situations agréables, comme les séances de jeu, les caresses et les friandises. Le but est qu’il associe l’accessoire et son port à quelque chose de positif. Il s’agira ensuite de l’habituer progressivement à l’avoir autour du corps. Il pourra ainsi apprendre à le porter de plus en plus longtemps et à profiter pleinement du réconfort qu’il lui apporte.

Pratique, ce gilet s’applique et se retire en toute simplicité. Son port est tout à fait compatible avec celui du harnais, puisque ce dernier peut être mis par-dessus. De plus, il se lave facilement.

Pour en savoir plus sur le gilet relaxant pour chien ThunderShirt, rendez-vous sur thundershirt.fr.