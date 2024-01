Un automobiliste remarque un chien veillant sur son amie blessée près d'une autoroute et sait immédiatement qui il doit appeler

Un petit chien refusait de s’éloigner de sa congénère, bien plus grande mais blessée, afin de veiller sur elle. Tous 2 se trouvaient à proximité d’une autoroute, qu’ils avaient déjà pris le risque de traverser, et étaient donc en grand danger. Une bénévole prévenue par un automobiliste est intervenue.

On ne présente plus Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy Dog Rescue et dont nous avions déjà relaté de nombreux sauvetages d’animaux en détresse. L’une de ses plus récentes interventions a eu lieu près d’une autoroute dans le sud de la Californie (Etats-Unis) et est rapportée par The Dodo.

Ce jour-là, un automobiliste avait vu 2 chiens traverser la voie rapide. Il était très inquiet pour leur sécurité, d’autant plus que l’un d’eux, le plus grand, semblait blessé à la patte. Il a appelé Suzette Hall à leur sujet et cette dernière s’est rapidement rendue à l’endroit indiqué en compagnie d’autres bénévoles.

Le groupe a localisé le duo canin qui avait trouvé refuge dans les buissons. La chienne de montagne des Pyrénées blessée était couchée, quasiment immobile et clairement endolorie. Suzette Hall pouvait voir la peur dans ses yeux. Son compère, de type Bichon, se tenait à ses côtés et veillait sur elle.



Suzette Hall / Instagram

« Je n’arrive pas à décrire à quel point il était heureux que nous soyons là pour la sauver. Il n’arrêtait pas de sautiller », indique Suzette Hall.

Elle et ses camarades ont réussi à rattraper le mâle, qu’elles ont appelé Ambrose, pour le faire monter à bord de la camionnette. Elles ont ensuite délicatement porté la chienne, nommée Seraphina par ses bienfaitrices, et emmené les 2 canidés chez le vétérinaire.

Diagnostic rassurant

Ambrose était en parfaite santé. Ce n’était pas la seule bonne nouvelle, puisque la blessure à la patte dont souffrait la Patou était sans gravité, alors que Suzette Hall redoutait une fracture.



Suzette Hall / Instagram

Seraphina doit séjourner quelque temps en clinique vétérinaire, alors que son compagnon a été confié à une famille d’accueil. Ils seront réunis une fois l’hospitalisation de la chienne terminée.

Suzette Hall / Instagram

Suzette Hall leur rend régulièrement visite et est heureuse de constater que Seraphina se porte déjà bien mieux. Elle est même désormais capable de ses dresser sur ses pattes arrière pour l’étreindre.