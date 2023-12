Un bon samaritain découvre un chien errant cachectique sans se douter qu'on le recherchait depuis des mois

En découvrant une chienne maigre et faible, un passant a eu le bon réflexe en alertant les autorités pour qu’elle soit soignée et remise à sa famille. Cette dernière ignorait ce qu’il était advenu de l’animal depuis des mois.

Ne jamais perdre l’espoir. C’est ce qu’il faut retenir de chaque histoire de chien retrouvé après une longue disparition. Les réseaux sociaux, l’identification (même si l’animal dont il est question ici n’était pas pucé) et la bienveillance des gens font souvent des miracles et permettent à des familles angoissées de retrouver leurs compagnons canins et ainsi d’être à nouveau au complet.

Le jeudi 23 novembre, jour de Thanksgiving, une chienne de type Pitbull, extrêmement maigre et mal en point, a été découverte par un passant à Hollister, en Californie (Etats-Unis). Inquiet pour elle, il l’a gardée auprès de lui et a alerté les autorités, rapportait SanBenito.com.



Hollister Police Animal Care & Services / Facebook

Le service animalier de la police locale s’est rendue sur les lieux et a pris la chienne en charge. Cette dernière a été examinée par un vétérinaire et la recherche de ses maîtres a commencé.

Des agents du service animalier sont allés à la pêche aux informations dans le secteur. Ils ont visionné les enregistrements des caméras de surveillance installés dans les commerces locaux. Ils ont également interrogé les habitants. Leurs efforts sont restés vains, mais pas pour longtemps.

Un post Facebook, clé des retrouvailles

Les enquêteurs ont fini par trouver une piste grâce à une publication Facebook. Ils ont contacté le propriétaire qui était totalement surpris par la nouvelle. Il leur a, en effet, expliqué que sa chienne s’était échappée du domicile plusieurs mois plus tôt et qu’il l’avait longtemps recherchée.

La femelle Pitbull à la robe gris et blanc a donc pu rentrer chez elle après cette longue période d’errance qui a mis son organisme à mal. Elle devrait toutefois s’en remettre, le vétérinaire ayant prescrit des traitements et un régime alimentaire spécifique lui permettant de reprendre progressivement du poids.

Le service animalier de la police de Hollister invite les propriétaires canins à faire identifier leurs animaux de compagnie par puce électronique et de les doter de médailles mentionnant leurs coordonnées.