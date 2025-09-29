"Ça me brise le cœur, parce qu’elle est si gentille", adoptée puis rendue encore et encore, cette chienne aux yeux vairons garde l'espoir de trouver une famille

McStuffins, chienne au cœur tendre, enchaîne les faux départs malgré sa gentillesse. Adoptée à plusieurs reprises, elle a toujours été ramenée au refuge peu après. Un parcours douloureux qui n’affecte pas l’espoir de ceux qui croient en elle.

McStuffins charme tous ceux qu’elle rencontre avec ce regard captivant que lui procurent ses yeux hétérochromes. La personnalité attachante de cette chienne en ferait aussi une adorable compagne, mais cela ne l’a pas empêchée de vivre plus d’une désillusion, comme nous l’apprend The Dodo .

Elle était arrivée en avril 2025 au refuge Border Tails Rescue, situé à Northbrook dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). La chance semblait lui avoir souri assez rapidement, puisqu’elle avait été adoptée. Les bénévoles étaient aux anges. Malheureusement, elle avait été ramenée quelques mois plus tard.



Ses bienfaiteurs étaient choqués et déçus, mais ils n’étaient pas les seuls ; Eric Noxon et Joey Masloski, duo vedette du compte TikTok “@eric.and.joey” qui met en avant les chiens refuges pour les faire connaître et adopter, ne comprenaient pas ce retour à la case départ de McStuffins.

Les 2 jeunes hommes ont été bouleversés par son histoire. “Ça me brise le cœur, parce qu’elle est si gentille, confiait ainsi Eric Noxon. Elle a juste de l’énergie en plus, et je pense que c’est la seule chose qui la retient [d’être adoptée]”.

Ils lui ont rendu visite au refuge à plusieurs reprises pour l’emmener en promenade, jouer avec elle et lui offrir des friandises. Ils ont récemment été réjouis d’apprendre qu’elle a été à nouveau adoptée. Hélas, l’expérience a tourné court, cette fois-ci encore. Ses adoptants l’ont rendue au refuge 24 heures plus tard. “La bonne nouvelle, c’est que McStuffins a probablement pensé qu’elle allait juste y passer la nuit”, déclarait une bénévole chez Border Tails Rescue.

Ne jamais perdre espoir

Quelques jours plus tard, une personne a contacté la structure d’accueil et pris rendez-vous pour rencontrer McStuffins et l’adopter. Elle ne s’est jamais présentée…

Au refuge, le personnel constate jour après jour l’impact du prolongement du séjour de McStuffins en box sur son état d’esprit. Sa joie de vivre et son enthousiasme tendent à s’étioler.

Eric Noxon et Joey Masloski n’en veulent pas aux anciens adoptants de la chienne, car selon eux, c’est aussi grâce à ces expériences qu’ils en savent davantage sur les besoins de McStuffins et les caractéristiques de son foyer idéal.

Ils refusent de baisser les bras et sont convaincus qu’elle finira par trouver sa famille pour toujours.