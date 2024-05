Abandonnée dans le désert, une petite chienne supplie les ouvriers d’un chantier de construction de l’aider

Jeanean Gillespie travaille sur le chantier de construction d’un quartier résidentiel dans une zone désertique du sud de la Californie (États-Unis).

Lorsqu'elle est arrivée au bureau ce matin-là, elle s’attendait à voir uniquement les ouvriers habituels. En effet, personne à part son équipe n’est autorisé à se trouver sur le chantier. Pourtant, cette fois, 2 petits yeux l’observaient à travers la porte de son bureau. Il s’agissait d’une petite chienne apparue de nulle part qui cherchait visiblement de l’aide.

Suzette Hall / Facebook

Opération sauvetage

Comme le rapporte The Dodo, Jeanean a eu le cœur brisé lorsqu’elle a réalisé que la pauvre bête était livrée à elle-même dans un désert rempli de lynx roux et de coyotes. Il fallait faire vite pour lui venir en aide.

Après avoir essayé à plusieurs reprises de capturer la petite chienne sans succès, Jeanean a appelé son amie Suzette Hall, fondatrice de l’association de sauvetage Logan’s Legacy 29.

Suzette Hall / Facebook

La chienne, plus tard appelée Sage, était effrayée et s’enfuyait à chaque fois qu’on l’approchait. Elle se sentait toutefois en sécurité sur le chantier où Jeanean lui avait laissé de la nourriture et de l’eau. « Elle dormait devant les portes du bureau la nuit. Ils ont tous essayé de l’aider, mais elle ne laissait personne s’approcher », a expliqué Suzette Hall.

Suzette Hall / Facebook

Lorsque la sauveteuse est arrivée, elle a heureusement réussi à calmer la chienne nerveuse avant de la capturer. Sage s’est tout de suite sentie à l’aise dans les bras de Suzette. « En quelques minutes, elle s'est sentie en toute sécurité dans mes bras », a déclaré sa bienfaitrice. « Elle savait qu’elle était à l’abri de la solitude... »

Un repos bien mérité

Juste après son sauvetage, Suzette a emmené Sage à la clinique vétérinaire pour lui faire subir un bilan de santé. Sur le chemin du retour, la petite chienne s’est profondément endormie. Après des jours à survivre seule dans le désert, Sage était épuisée. « Elle a fermé les 2 yeux pour la première fois depuis des jours. Elle était sauvée et elle le savait », s’est émue sa sauveteuse.

Suzette Hall / Facebook

Depuis sa prise en charge, la boule de poils se remet doucement de ses émotions. Globalement en bonne santé, son esprit reste néanmoins toujours brisé. « La pauvre Sage ne se sent pas bien... ses analyses sanguines sont revenues normales, mais elle est tellement triste. Elle a besoin d’amour », s’est attristé Suzette.

Suzette Hall / Facebook

Après sa stérilisation, la sauveteuse espère lui trouver la famille incroyable qu’elle mérite. En attendant, la chienne peut compter sur les bons soins de Suzette et de son équipe, tous sous le charme. « C'est un si gentil bébé », a conclu avec tendresse sa sauveteuse.