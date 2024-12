Élevé avec un Rottweiler, ce gentil mouton se comporte désormais comme un chien (vidéo)

Lorsque des animaux sont élevés ensemble, ils ont tendance à reproduire le comportement de l’autre. On ne compte plus, par exemple, les chiens comme Maple ou Zero qui imitent parfaitement les postures de leurs frères félins. Dans l’attendrissante histoire relatée par Newsweek, ce n’est pas d’un chien et d’un chat dont il est question, mais d’un chien et d’un… mouton !

Une amitié inattendue

Rachel habite à Kerry, en Irlande, avec son Rottweiler Rocky. Il y a quelques semaines, la jeune femme a recueilli un petit agneau qu’elle a nommé Lily, en espérant que son chien lui fasse bon accueil.

© @rachelizabethx / TikTok

Lors de leur première rencontre, le toutou a tout d’abord été surpris, mais il a rapidement considéré la petite brebis comme sa nouvelle sœur, la prenant certainement pour un étrange bébé chien.

© @rachelizabethx / TikTok

Dans une vidéo TikTok immortalisant la première semaine de l’agneau dans sa nouvelle maison, on voit d'ailleurs à quel point Lily et Rocky sont déjà inséparables. Ils se font des câlins, jouent et courent ensemble…

L’amitié du Rottweiler a donné à l'agneau la confiance nécessaire pour s’épanouir et en grandissant à ses côtés, la petite brebis a développé des comportements plutôt étranges…

Une brebis qui a du chien

Dans une nouvelle vidéo du duo, on voit ainsi Lily et Rocky gambader dans un pré. Ils courent visiblement vers leur propriétaire, en essayant chacun d’arriver le premier. On croirait véritablement voir 2 chiens faire la course !

Cette publication a conquis le cœur des internautes, ravis par la joie de vivre de la brebis. Certains l’ont qualifiée de « féroce », d’autres ont assuré qu'ils étaient « plus terrifiés par la brebis que par le chien ». Sa propriétaire a confirmé : « Il ne faut pas la déranger ! Rien n'est plus dangereux qu'une brebis qui se prend pour un Rottweiler. »

© @rachelizabethx / TikTok

Un autre commentateur a écrit avec humour : « J'ai dû regarder 5 fois pour vérifier de quelle race de chien il s'agissait ». Si Lily a tendance à se comporter comme son frère canin, elle semble en tout cas parfaitement heureuse et épanouie à ses côtés !