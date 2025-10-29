Touchée par la complicité entre un patient et un chien d’assistance, cette employée d'hôpital se donne une nouvelle mission de vie

Jackie travaille dans un hôpital qui accueille des patients atteints de maladies mentales. Un jour, l’une de ses amies a visité l’établissement avec son chien d’assistance et ce dernier a répandu de la bonne humeur auprès de tout le monde. En tant que propriétaire d’un toutou également, Jackie a pensé qu’elle avait aussi un rôle à jouer dans l’amélioration du bien-être des malades.

Jackie est secrétaire médicale à l’hôpital de Sherwood Oaks, dans le Nottinghamshire (Angleterre). Depuis quelque temps, elle est aussi bénévole dans ce même établissement et rend visite aux patients accompagnée de sa chienne, Phoebe. Elle a remarqué à quel point la présence de l’animal embellissait les journées des patients et était positive pour tout le monde.

Jackie travaille dans un hôpital accueillant des personnes atteintes de maladies mentales, rapportait le West Bridgford Wire . Le quotidien n’est pas toujours facile pour les patients et maintenir leur bien-être est un véritable défi. Parmi les solutions proposées par le personnel, il y a la visite de chiens de soutien. Ces derniers viennent avec leur maître pour interagir avec les malades.

Une révélation

Un jour, Jackie a croisé un duo maître-chien et a constaté l’impact de celui-ci sur la santé mentale des personnes : « En la regardant interagir avec les patients, j'ai été frappée par la gentillesse, l'attention et la compassion sincère de son geste. Il était clair que sa présence, et celle de son chien, Archie, apportaient réconfort, joie et sérénité aux patients du service », témoignait-elle.

Sherwood Oaks Hospital

Inspirée par cette rencontre et elle-même propriétaire d’une chienne, elle a décidé de former cette dernière pour la faire aller au contact des patients. À l’issue de cet enseignement, elle a pu emmener Phoebe avec elle et a été touchée par le changement que cette dernière apportait à l’hôpital : « La regarder interagir avec les patients, voir les sourires qu'elle apporte et être témoin des moments de calme et de confiance qu'elle crée, cela a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie », témoignait-elle.

Une bulle de bonheur

Dès que Phoebe arrive, tout le monde l’accueille chaleureusement. Des interactions se créent, des sourires se dessinent sur les visages et même les plus introvertis sortent de leur coquille : « Lors de ma première visite, il y avait un homme connu pour être un peu réservé. Cependant, dès notre arrivée dans le service, son attitude a complètement changé. Il criait « Phoebe ! » avec un grand sourire, et ses yeux s'illuminaient. Il voulait toujours qu'elle s'assoie à côté de lui », partageait Jackie.

Laquelle est infiniment reconnaissante d’être accompagnée de Phoebe et de pouvoir offrir une parenthèse heureuse aux personnes qui n'ont pas une vie facile.