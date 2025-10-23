"Où est ton père ?”, un maître se cache dans le dressing, et cette simple phrase suffit pour que son Golden Retriever le cherche avec une joie débordante (vidéo)

Le jeu de cache-cache est un incontournable chez les chiens. Emportés par l’excitation, beaucoup d’entre eux n’y parviennent pas vraiment, mais le plus important semble être la complicité qui se met en place entre chien et maître. Zeb, ce grand Golden Retriever en est un bel exemple.

Zeb, qui apparaît dans une vidéo TikTok vue et relayée, notamment par PetHelpful, a conquis le cœur des internautes avec sa motivation et sa gentillesse évidente. Alors qu’on aurait pu imaginer que le Golden Retriever excellerait dans le jeu de cache-cache, il en a été autrement. Il en résulte une « confusion comique » adorable.

@zebbythegolden / TikTok

Zeb et ses propriétaires : une belle relation de confiance

Zeb, connu en tant que « @zebbythegolden » sur les réseaux sociaux a déjà charmé les internautes avec ses dégustations de crème chantilly en direct ou encore son obsession pour une balle de tennis coincée dans un arbre. Récemment, il a été invité par ses propriétaires à jouer au cache-cache, un jeu dont il raffole et qui le met dans un état d’excitation important. Ce jeu est aussi basé sur la confiance, qui est bel et bien présente dans le cas de Zeb et ses propriétaires.

@zebbythegolden / TikTok

« Où est ton père ? »

La formule est simple, mais fonctionne à tous les coups. La vidéo commence en montrant Zeb debout sur le lit, mis au défi par sa propriétaire de « trouver son papa ». Le chien s’exécute aussitôt, le mouvement de caméra nous amenant à comprendre que le papa de Zeb est dans le dressing, ses jambes apparaissant clairement.

La folle course commence alors, avec le chien qui fonce directement hors de la pièce. Il disparaît un moment, puis refait surface dans la chambre. Cette fois, sa maîtresse décide de l’aider et de lui donner une indication. Elle pointe son doigt vers le placard, précisant à Zeb que son papa pourrait s’y trouver.

@zebbythegolden / TikTok

Le moment des tendres retrouvailles

Zeb parvient enfin à ses fins et retrouve son papa dont il s’approche doucement jusqu’à battre de la queue comme pour lui dire, « je t’ai trouvé, tu ne m’as même pas vu arriver ». Le moment est une explosion de joie pour Zeb, qui en profite pour saisir un vêtement au passage, en signe d’excitation. Ses propriétaires rient et l’on comprend pourquoi.

Les internautes se sont aussi amusés en commentaires à revenir sur des bribes de la scène. Certains admirent son « fameux sens de l’odorat », d’autres plaisantent à propos de la manière de marcher pataude du chien.

Cette famille nous montre que le jeu de cache-cache est définitivement un bon moyen de souder une relation.