Le Tapis Rouge Paris, connu pour ses accessoires en fourrure synthétique haut de gamme, remporte l'illustre prix « Forbes Tomorrow »

Passionné par la mode et les animaux, Julien Sarfati a déroulé Le Tapis Rouge pour les petites stars qui illuminent notre quotidien. La fourrure synthétique et qualitative, certifiée « animal friendly » par la célèbre association PETA, invite les chats et les chiens à poser leurs pattes le temps d’une douce sieste.

En plus de concurrencer Hypnos – le dieu du sommeil dans la mythologie grecque –, ce produit duveteux et pratique s’avère, en effet, responsable. La marque s’appuie sur l’expertise d’Ecopel, leader mondial de la confection de fausses fourrures, qui évite un sort funeste à des centaines de millions d’animaux.

© Le Tapis Rouge Paris

Imaginée avec la même minutie qu’une robe de haute couture, la couchette arbore un style à la fois original et glamour. Elle séduit non seulement les canidés et les félins de compagnie, mais aussi leurs adoptants grâce à sa constellation de couleurs.

L’accessoire, offrant une nouvelle expérience sensorielle et visuelle à nos boules de poils adorées, est disponible sur le site web du Tapis Rouge Paris, au prix de 120 €.

Julien Sarfati, créateur du Tapis Rouge Paris, a reçu le prix « Forbes Tomorrow »

Le Tapis Rouge Paris veut « contribuer à un monde meilleur »

Ce tapis, confectionné dans les règles de l’art pour le bien-être de nos petits trésors sur pattes, a fait sensation dans la fashion sphère.

À la fin du mois de septembre, Julien Sarfati, son co-fondateur Baptiste Giabiconi et leurs collaborateurs ont assisté à une soirée pailletée à l’hôtel George V de Paris.

Yoann Latouche, le fondateur de l'agence YLG, et l'animatrice Sandrine Arcizet ont foulé le tapis rouge

Organisé par le magazine Forbes, géant de la presse économique, cet événement a permis de récompenser les plus grandes marques pour leur prise de conscience volontaire des préoccupations sociales et environnementales.

Lors de la cérémonie qui s'est déroulée à l’occasion de la Fashion Week, Le Tapis Rouge Paris s’est vu décerner le trophée « Forbes Tomorrow ». Sa position en tant qu’ambassadeur mondial de fabrication de fourrure synthétique haut de gamme a été largement applaudie.

« Nous ne savons pas de quoi est fait demain et il faut protéger les générations futures, a déclaré le fondateur de la Maison dans son discours de remerciement, surtout, il faut faire évoluer certains marchés qui pourront contribuer à un monde meilleur. »

Pour découvrir les intemporels de la marque Le Tapis Rouge Paris, cliquez ici.