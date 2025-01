Une chienne endeuillée et bloquée à l'étranger commence une nouvelle vie après plusieurs mois d'attente

Cela faisait un an et demi que Popy vivait seule et comptait sur la bienveillance d’une voisine qui la nourrissait. Bloquée au Maroc après le décès de sa maîtresse, la chienne a pu voir le bout du tunnel grâce à la fille de cette dernière, qui réside à des milliers de kilomètres de là et a multiplié les contacts en vue de lui offrir un nouveau départ.