Déroulez Le Tapis Rouge pour votre chien ou votre chat, un accessoire en fourrure synthétique élégant, pratique et responsable

Julien Sarfati, un passionné de mode au cœur débordant d'amour pour les animaux, a déroulé Le Tapis Rouge pour les chats et les chiens de compagnie. Cette nouvelle marque propose une gamme de couchettes fabriquées en fausse fourrure vegan, approuvée par l'association PETA. Projecteur !

C'est dans l'enceinte luxurieuse de l'hôtel de Crillon, à Paris, que l'événement de lancement de la marque Le Tapis Rouge s'est tenu mardi 10 mai 2022. Plus de 150 invités des secteurs de la presse et de l’influence, dont Baptiste Giabiconi, Squeezie et Thylane Blondeau, ont découvert les accessoires qui ont du chien !

Les amis des animaux Yoann Latouche et Sandrine Arcizet étaient de la partie ici aux côtés de Baptiste Giabiconi

Fabriquées en fausse fourrure vegan, certifiée par l’association PETA – la plus grande organisation au monde œuvrant pour les droits des animaux –, les couchettes apportent une touche de confort élégante, originale et naturelle.

Vos petits protégés adoreront poser leurs pattes et s'endormir dans cet écrin duveteux, qui a de quoi concurrencer les tendres bras de Morphée. En plus d'offrir une pause douceur à vos boules de poils, ce tapis constitue un bel objet de décoration qui embellira votre intérieur.

De la fausse fourrure pour le bien-être des animaux

Propriétaire d'un Spitz prénommé Happy, qu'il considère comme un membre à part entière de sa famille, Julien Sarfati a imaginé Le Tapis Rouge après avoir constaté un manque de proposition dans les boutiques dédiées aux animaux de compagnie, visant à améliorer leur confort au quotidien et dans leurs déplacements.

En s'appuyant sur l'expertise d'Ecopel – entreprise familiale dont la mission consiste à produire des fourrures à la fois luxueuses et responsables, permettant ainsi à 140 millions d'animaux d'éviter la mort chaque année – l'équipe a conçu des accessoires beaux, pratiques et de grande qualité. Les chiens et les chats tenteront une nouvelle expérience sensorielle et visuelle.

En effet, un côté arbore de la fourrure synthétique et qualitative de lapin garantie « animal friendly », l'autre révèle de la suédine estampillée adaptée aux températures estivales. Véritables couteaux suisses, ces nids douillets sont adaptés à tous les usages et s'avèrent pérennes.

Une fois déroulé, le tapis est maintenu par un harnais en simili cuir. Le transporter où bon vous semble se révèle être facile, grâce à l'anse qui le transforme en bagage à main. Pour le nettoyer, quelques petits tours dans la machine à laver suffisent.

De la couleur plein les yeux

Pour sa première collection, le Lagerfeld de la mode canine et féline s'est inspiré du Pantone de teintes vitaminées qui illustrent les tendances automne-hiver 2021-2022. Bleu cobalt, orange acidulé, jaune moutarde, vert olive, rouge flamboyant... explorez la palette de couleurs pour un style chic et glamour sur le site web de la marque. Comme indiqué dans un communiqué, « Julien Sarfati a pensé ses Tapis Rouge avec la même minutie qu’une robe Haute Couture ».

Pour 85 €, déroulez Le Tapis Rouge pour votre VIP à 4 pattes préféré !

Pour découvrir la ligne complète de tapis haut de gamme à destination des chiens et des chats, cliquez ici.