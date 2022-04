« Tao est tombé du ciel comme un cadeau » : elle ouvre la porte de son coeur à un chiot abandonné sur le trottoir

Elle n’avait pas l’intention d’adopter après avoir eu 3 chiens, mais Florine Piteau a changé d’avis quand elle a découvert un chiot abandonné dans la rue. Elle lui a littéralement sauvé la vie.

Le 17 janvier, Florine Piteau, qui habite Langon en Gironde, s’était levée tôt comme à son habitude. En ouvrant les volets, elle s’était mise à entendre des gémissements. Intriguée, elle était aussitôt sortie pour découvrir un chiot nouveau-né, rampant sur le trottoir. Il avait encore son cordon ombilical.

Elle l’avait enveloppé dans sa veste en laine et amené chez elle. Le petit canidé était frigorifié. Pour le réchauffer, elle a d’abord utilisé un sèche-cheveux, puis l’a installé dans une boîte à chaussures avec des bouillottes disposées autour de lui. Florine Piteau l’a ensuite emmené chez le vétérinaire.



Florine Piteau / Facebook

Le chiot ne pesait alors que 385 grammes. Elle lui a donné du lait maternisé toutes les 3 heures. Croisé Golden Retriever ou Labrador Retriever, elle l’a appelé Tao.



Florine Piteau / Facebook

Elle ne projetait pas de l’adopter. Florine Piteau et son mari avaient déjà eu 3 chiens par le passé et ne souhaitaient pas en accueillir un autre. Mais plus le temps passait, plus elle s’attachait à la petite créature dont elle a sauvé la vie.

« Il apporte du bonheur à toute la famille »

« Tao est tombé du ciel comme un cadeau », confie-t-elle au Républicain Sud Gironde. Le couple a fini par le garder.

Plus d’un mois après son sauvetage, il pèse 3 kilogrammes et est en pleine forme. « Il apporte du bonheur à toute la famille », dit sa maîtresse, dont la veste en laine dans laquelle elle l’avait emmitouflé ce fameux matin du 17 janvier lui sert aujourd’hui de doudou.

A lire aussi : Les retrouvailles entre une famille et un chien disparu après le vol de leur voiture dans laquelle il se trouvait

L’avenir de Tao est déjà tout tracé. « Il va aller à l’école, dans un club canin. On va le socialiser, lui montrer des chevaux, tout ce que l’on peut », indique Florine Piteau, qui fait remarquer que son petit protégé a une adorable petite marque blanche en forme de cœur sur la tête.