Sous une chaleur écrasante, une chienne allaitait ses 9 chiots le corps recouvert de motifs léopard jusqu’à l’intervention d’une association

Attachée à une clôture en plein soleil, cette chienne Pitbull était dans un état critique lorsqu’elle a été découverte par les secours. Malgré la souffrance, elle continuait de protéger et nourrir ses 9 petits. Grâce à l’intervention rapide de l’Arizona Humane Society, toute la petite famille a été sauvée et se remet doucement de ce calvaire.

Elle était attachée dehors sous un soleil de plomb, affamée et son corps recouvert de marques la faisant ressembler à un léopard. Malgré ces mauvais traitements, elle faisait de son mieux pour élever et allaiter ses 9 chiots. Croisée Pitbull de 5 ans, elle n’a aujourd’hui plus rien à craindre, ses petits non plus, après l’intervention de l’Arizona Humane Society, rapportait People.

Ce sauvetage a eu lieu à Phoenix en Arizona (Etats-Unis). Un voisin avait appelé l’association de protection animale, qui a tout de suite envoyé une équipe sur les lieux.

A leur arrivée, les intervenants, accompagnés de policiers, ont constaté que la chienne était attachée à la clôture de la propriété de son maître, sans aucune possibilité de s’abriter de la chaleur alors que la température atteignait 37°C ce jour-là. Ils ont également vu qu’on avait peint des motifs léopard sur son pelage.



Le propriétaire maltraitant a fini par se laisser convaincre de céder la Pitbull et ses chiots. L’équipe de l’Arizona Humane Society les a aussitôt emmenés à la clinique vétérinaire Lazin Animal Foundation Trauma Hospital, l’une des plus importantes du pays.

Les 10 chiens placés en famille d’accueil en attendant l’adoption

La priorité pour les soignants était d’abaisser la température corporelle de la chienne, qui avoisinait les 41°C. Ils ont réussi à la faire redescendre à 39°C. Ils ont également relevé son état de maigreur, ce qui était plutôt inquiétant car elle allaitait sa progéniture.



Appelée Rainbow Brite par ses bienfaiteurs, elle a vu son état de santé s’améliorer au fil des jours. Elle et ses chiots ont ensuite été transférés à l’espace maternité du refuge de l’Arizona Humane Society, avant un séjour en famille d’accueil.

Une fois les vaccins administrés et les opérations de stérilisation effectuées, Rainbow Brite et ses petits pourront être proposés à l’adoption.

