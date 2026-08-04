Symbiose : une étude révèle que le microbiote de votre chien se synchronise avec le vôtre

À force de vivre ensemble, les humains et les chiens finissent par partager bien plus que leur affection. Une étude américaine révèle en effet que vous partagez aussi une partie de vos bactéries intestinales. De quoi illustrer, de façon très concrète, l'étroite connexion entre nos 2 espèces !

Avez-vous déjà entendu parler du microbiote intestinal ? Il s’agit des milliards de micro-organismes qui vivent dans notre intestin et qui jouent un rôle essentiel dans la digestion, le fonctionnement du système immunitaire et l’équilibre général de notre corps. Cette véritable symbiose bactérienne est en effet indispensable au bon fonctionnement de l'organisme : en échange d'un habitat et de nutriments, ces bactéries participent à de nombreuses fonctions essentielles pour leur hôte.

Chaque individu possède une composition de microbiote unique, influencée par son alimentation, son environnement et son mode de vie. Une véritable « signature bactérienne » qui peut aussi présenter des ressemblances avec celle des êtres qui partagent notre quotidien, comme nos chiens.

Vivre ensemble, c'est aussi partager ses bactéries

Une étude publiée dans la revue eLife* s’est justement intéressée à ces liens invisibles entre les chiens et leurs propriétaires, à travers l’analyse de leur microbiote.

Pour comparer leurs communautés bactériennes, les chercheurs ont prélevé des échantillons sur 159 personnes issues de 60 familles, ainsi que sur 36 chiens, dans différents endroits du corps (intestin, bouche, peau). Ils ont ensuite utilisé le séquençage génétique de l’ADN bactérien, notamment l’analyse du gène de l’ARN ribosomique 16S, pour identifier et comparer les bactéries présentes.

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Les résultats ont montré que les membres d’un même foyer, humains comme animaux, partagent davantage de similitudes dans leur microbiote que des individus vivant séparément. Cette proximité est particulièrement marquée au niveau de la peau, régulièrement en contact avec l’environnement et les autres membres du foyer. La vie commune semble donc favoriser des échanges bactériens entre les chiens et leurs humains.

Une découverte qui illustre le concept de "One Health"

Cette étude rappelle que la santé des humains, des animaux et de leur environnement est étroitement liée : c’est le principe du « One Health », ou « une seule santé ». En partageant le même foyer, les mêmes espaces et certaines habitudes de vie, les chiens et leurs propriétaires échangent quotidiennement avec un environnement microbien commun.

Cette découverte ouvre de nouvelles pistes de recherche pour mieux comprendre comment circulent les microbes entre les humains et les animaux. Les scientifiques cherchent notamment à déterminer si ces bactéries partagées s’installent durablement dans notre organisme ou si elles ne font que transiter après un contact. Mieux comprendre ces mécanismes pourrait contribuer à la prévention de certaines maladies, à la lutte contre l'antibiorésistance et, plus largement, à l'amélioration de la santé publique, aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire.

* Se Jin Song et al., « Cohabiting family members share microbiota with one another and with their dogs », eLife 2, 2013.