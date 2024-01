Swatie, chienne héroïne des gendarmes, lancée sur la piste d'un homme disparu par une froide nuit

Egaré lors de ce qui ne devait être qu’une simple promenade, un sénior a mobilisé plusieurs unités de gendarmes qui espéraient le localiser et le secourir au plus vite. Il faisait très froid cette nuit-là et la santé de l’homme disparu était en jeu. Les militaires ont déployé d’importants moyens de recherches, mais c’est leur chienne qui a fait la différence.