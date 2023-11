Après 2 adoptions ratées, ce Malinois incompris attend de retrouver l'amour d'une famille

Il n’a qu’un an, mais Jiminy a déjà traversé bien des épreuves et ne demande qu’une chose : être aimé. Ce chien a bien failli concrétiser son rêve à 2 reprises, mais à chaque fois, on l’a ramené au refuge. A la SPA de Strasbourg où on s’occupe de lui, tout le monde espère que la 3e sera la bonne.