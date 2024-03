En pleine randonnée, cette famille rencontre un groupe de chiens de refuge en promenade et prend une décision qui va bouleverser son quotidien

Quand une simple promenade en famille se transforme en conte de fées pour un chien qui attendait sa chance au refuge, on ne peut qu’être ravi et touché par une telle histoire. Elle a eu lieu récemment sur un lieu touristique de l’est des Etats-Unis.

Wayne et sa famille vivent dans l’Etat du Massachussetts. En février 2024, ils étaient partis en avion en Caroline du Nord pour les vacances. A plus de 1000 kilomètres de chez eux, ils s’étaient offert une agréable randonnée au Biltmore Estate, domaine gigantesque situé à Asheville et abritant la plus grande demeure privée du pays.

Ce jour-là, le petit groupe avait croisé une joyeuse meute de chiens promenés par les bénévoles de l’association locale Asheville Humane Society, rapporte PetHelpful. Ces canidés de refuge sont régulièrement emmenés en randonnée dans le cadre du programme Mountain Mutts. L’initiative permet à ces animaux de s’aérer et de se dépenser, mais aussi de rencontrer un maximum de personnes et ainsi augmenter leurs chances d’être adoptés.

La stratégie a été un succès total pour l’un de ces chiens répondant au nom de Grover. En faisant la connaissance de Wayne et de son petit clan, il les a fait tomber sous son charme. Après cette prise de contact réussie, l’homme a décidé de l’adopter.



Il a même annulé le vol retour, et toute la famille a pris la direction du Massachussetts par voie terrestre avec son nouveau membre à 4 pattes.

Une nouvelle vie pour Grover

Wayne et les siens sont ravis d’avoir Grover à leurs côtés, et lui est heureux d’être entouré de personnes si aimantes et d’un nouvel ami canin, un Berger Australien en l’occurrence.

L’annonce de l’adoption de Grover a fait plaisir à de nombreux internautes sur la page Facebook de l’Asheville Humane Society. Parmi les personnes ayant commenté, une certaine Amy Nicholson a expliqué que c’est elle qui avait découvert ce chien et l’avait emmené au refuge. « Je suis si heureuse d'apprendre cette nouvelle et de savoir qu'il est dans une super situation familiale », a-t-elle écrit.