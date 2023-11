Le parcours hors du commun de Ryuk, chien abandonné devenu gendarme pour sauver des vies

« Toi et moi pour eux ». Cette belle devise est celle du Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie (CNICG), basé à Gramat dans le Lot. Elle résume à merveille la mission et l’engagement des binômes chien / maître qui y sont formés et qui se mettent au service de la communauté. Ryuk fait désormais partie de cette grande famille, lui qui était encore un chien victime d’abandon il y a quelques mois.