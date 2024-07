Ce chien sénior fugueur multirécidiviste rencontre enfin l'amour après avoir causé quelques sueurs froides à l'équipe du refuge

Surnommé Houdini en raison de ses évasions répétées, un chien sénior appelé Tiki et qui vivait dans un refuge du Michigan (Etats-Unis) a trouvé une famille pour toujours, rapportait FOX 2 le jeudi 18 juillet.

Ce croisé Labrador Retriever était arrivé à la Humane Society of Huron Valley, située à Ann Arbor à l’ouest de Detroit, après avoir erré dans les rues de la ville.



Humane Society of Huron Valley / Facebook

Malgré ses 10 printemps et bien qu’étant décrit comme « mignon et câlin », Tiki a donné du fil à retordre au personnel du refuge avec sa série de fugues.

2 fugues spectaculaires en quelques jours

« Tiki est hilarant, dit Wendy Welch, directrice des communications à la Humane Society of Huron Valley. Il a environ 10 ans, c’est un chien sénior et est arrivé chez nous en tant qu’errant ». La responsable explique que, la structure d’accueil manquant de places, l’équipe l’avait installé « dans une cage, dans une puèce dont la porte était verrouillée. Et d'une manière ou d'une autre, il est sorti ». C’était sa première escapade.

Il n’est pas allé bien loin et a été rattrapé par la patrouille ; un vétérinaire l’a retrouvé sur le parking de l’établissement le lendemain matin.

« Nous avons donc imaginé une manière différente de le loger : une cage plus sécurisée, poursuit Wendy Welsh. Nous avons verrouillé la porte et il est quand même sorti ». Cette nouvelle évasion a eu lieu le lundi 15 juillet, peu après 6 heures du matin. La scène a été filmée par la caméra de surveillance de la salle d’adoption. « Nous ne savions pas où il se trouvait jusqu'à ce que nous vérifiions les images de sécurité et le voyions marcher juste devant notre porte d'entrée », raconte-t-elle.



Humane Society of Huron Valley / Facebook

« Le meilleur moment de notre journée »

La vidéo (ci-dessous) a été publiée sur la page Facebook du refuge. On y voit effectivement Tiki sortir le plus tranquillement du monde, remuant la queue et prenant tout son temps. Sa promenade matinale l’a mené aux jardins botaniques Matthaei, situés à quelques pas du refuge et qui ont d’ailleurs commenté la publication en faisant preuve de gentillesse et d’humour : « La visite surprise de Tiki a été le meilleur moment de notre journée ! Nous sommes si heureux d'apprendre qu'il a une adoption en attente ».

Car oui, le chien fugueur multirécidiviste a été adopté. C’est la grande info du jour. Il a rencontré une famille aimante le mercredi 17 juillet lors d’un évènement d’adoption organisé par la Humane Society of Huron Valley et baptisé « Empty the Shelter ».