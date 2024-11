Sur le point d’adopter un chiot, une jeune femme préfère repartir avec sa mère pour lui éviter un sort funeste (vidéo)

Lorsqu’une famille souhaite accueillir un nouveau membre à 4 pattes, elle se tourne souvent vers un animal jeune afin de passer plus de temps ensemble. C’était en tout cas le projet de Molly avant d’apprendre le sort réservé à la maman du chiot qu’elle convoitait…

Molly Keenan, une jeune Britannique, avait très envie d’accueillir un chiot chez elle. Elle a donc commencé à étudier la possibilité d’adopter un bébé Cocker et a pris contact avec un éleveur. Comme le rapporte Newsweek, c’est en discutant avec ce dernier que le projet de la jeune femme a rapidement changé.

Une décision évidente

Dans une vidéo TikTok, Molly a expliqué que l’éleveur en question prévoyait de faire euthanasier la mère de son futur chiot si personne ne voulait l'adopter. Selon lui, la chienne était « trop vieille pour travailler », en d’autres termes elle ne pouvait plus avoir de bébés. L’homme était même prêt à la donner gratuitement puisqu’elle était devenue inutile à ses yeux.

@mollykeenanxx / TikTok

Choquée par cette manière de faire, Molly a immédiatement changé ses plans, d’autant qu’elle était tombée amoureuse de la maman Cocker. L’idée qu’une chienne aussi mignonne connaisse un sort funeste la bouleversait. La décision de l’adopter au lieu de son chiot s’est donc tout naturellement imposée à elle.

@mollykeenanxx / TikTok

Une seconde vie pleine d’amour

Depuis qu’elle a choisi de sauver cette maman au lieu d’accueillir un bébé chien, Molly n’a jamais regretté sa décision. De son côté, la chienne profite de la plus belle des retraites.

Même s’il lui a fallu un certain temps pour s'adapter à sa nouvelle vie, la boule de poils est littéralement devenue la « meilleure amie » de Molly. Sa vie est désormais remplie de câlins, de promenades au grand air, de friandises et d'amour inconditionnel. Dans son regard, on semble lire toute la reconnaissance du monde, comme si elle savait que sa vie avait été épargnée.

A lire aussi : Grâce à son habitude d’offrir des jouets au personnel de son refuge, une chienne attire l’attention des internautes et trouve sa maison pour toujours (vidéo)

@mollykeenanxx / TikTok

Le beau geste de Molly a été applaudi par de très nombreux internautes. Certains d’entre eux ont notamment été dégoûtés par le comportement de ce genre d’éleveurs qui traitent leurs chiens comme des marchandises.

La boule de poils est à présent entre de bonnes mains avec Molly et sa famille et savoure une retraite dorée pleine d’amour. C’est bien là l’essentiel !