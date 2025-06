La déception de ce chien dont l'adoption n'aura duré que 10 minutes ne l'empêche pas de s'accrocher à l'espoir

La Michigan Animal Rescue League, une association de protection animale dont le refuge se trouve à Pontiac dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis), a récemment présenté sur son compte TikTok « @mi_animalrescueleague » 2 de ses protégés ramenés après un temps record, alors qu’ils venaient d’être adoptés.

72 heures pour Trudge

Le premier est Trudge, croisé Bouvier / Caniche au pelage noir et âgé d’un an et demi. Il n’aura passé que 72 heures chez son adoptant, qui a décidé de le rendre à la structure d’accueil.

« Trudge nous a été initialement transféré depuis un refuge municipal local », explique Audrey Blaylock, responsable des communications chez la Michigan Animal Rescue League, à Newsweek. « Parce qu'il a été trouvé à l'origine comme chien errant, nous n'avons malheureusement aucune information sur son passé, ni sur le type de foyer dans lequel il vivait auparavant », ajoute-t-elle.

10 minutes pour Matcha, qui a toutefois eu droit à un nouveau départ

L’adoption de Matcha a été encore plus courte, puisqu’elle n’a duré que… 10 minutes. La situation est à peine croyable. « Matcha a été ramené à la MARL après s'être senti mal à l'aise avec les enfants de la maison. Il était très aimé par sa famille, mais dans son cas, cela tout simplement pas fonctionné », indique Audrey Blaylock.

Croisé Shih Tzu de 2 ans et demi, il est décrit comme étant « un garçon gentil et affectueux ». Tous les membres du personnel l’apprécient. « Matcha aime jouer et se promener, mais on le trouve généralement blotti sur les genoux d'un bénévole », d’après la responsable.

Des analyses avaient été faites sur le chien, et ses résultats sont arrivés pendant la procédure d’adoption. « Il fallait l’envoyer chez lui avec quelques jours de traitement de routine, et une fois la situation expliquée à l'adoptant, il a changé d'avis », précise Audrey Blaylock.

La déception de Matcha a néanmoins vite été effacée. Quelques jours après son retour au refuge, on lui a trouvé une nouvelle famille aimante. Cette fois-ci, tout semble aller pour le mieux…