Inquiet pour sa chienne accidentée, un maître campe toute la nuit devant une clinique vétérinaire pour rester près d’elle (vidéo)

Quand Princess a été percutée par une voiture en pleine nuit, son maître a refusé de l’abandonner une seule seconde. Il a même tenu à dormir devant la porte de la clinique vétérinaire pour s’assurer qu’elle soit soignée dès l’ouverture. Ce geste, aussi simple que bouleversant, a ému des milliers d’internautes et déclenché un formidable élan de solidarité.

On dit souvent que l’amour peut accomplir des miracles. À Roanoke, en Virginie (États-Unis), l’histoire de Princess semble en être la preuve. Rapporté par PetHelpful, ce récit touchant montre comment l’affection et la détermination de son maître ont permis de sauver la vie de cette adorable chienne.

Une nuit d’angoisse

Cette nuit-là, vers 4 h du matin, tout s’est joué en quelques secondes pour Princess : après qu’elle ait été percutée par une voiture, son maître n’a pas réfléchi une seule seconde avant de la prendre dans ses bras et de courir jusqu’à la clinique vétérinaire Angels of Assisi toute proche. Malheureusement, en raison de l’heure tardive, celle-ci était fermée.

© @angelsofassisi / Instagram

Malgré la fatigue, l’homme a refusé de repartir chez lui. Il est resté là, dehors, à attendre l’ouverture matinale de la clinique, simplement pour ne pas laisser sa compagne seule dans un moment aussi difficile et être sûr que Princess serait la première à être prise en charge.

Ce maître plein d’amour et rongé par l’angoisse a même fini par s’allonger sur le sol, tout près de l’entrée, partageant une couverture avec sa chienne blessée.

Cette scène incroyablement touchante a été captée par les caméras de la clinique, avant d’être partagée sur les réseaux sociaux où elle a bouleversé des milliers de personnes.

Des nouvelles rassurantes

Après la diffusion de ces images par la clinique vétérinaire, les réactions n’ont pas tardé sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’internautes ont notamment demandé des nouvelles de Princess et exprimé leur émotion.

C’est le lendemain que la clinique a publié des nouvelles rassurantes de la chienne. Princess a été prise en charge avec beaucoup d’attention et a même reçu ce que certains ont décrit comme un accueil « royal ».

Aujourd’hui, son accident (survenu il y a quelques semaines) a laissé des traces, mais sa récupération progresse et son état s’améliore peu à peu. Son maître continue bien entendu de lui rendre visite à la clinique.

Touchés par l’histoire de Princess et par le dévouement de son papa malgré ses difficultés financières, de nombreux internautes se sont mobilisés. Grâce à leurs dons, une partie des soins de la chienne accidentée a pu être financée, tout comme ceux d’autres animaux accueillis par la clinique.

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© @angelsofassisi / Instagram

De son côté, malgré les épreuves, Princess continue de garder le moral et son tempérament doux et joyeux. Une seule chose lui manque désormais : pouvoir enfin rentrer chez elle et retrouver son maître pour de bon !

L’info Woopets – Que faire si mon chien vient d’avoir un accident ?

En cas d’accident (ou de signe inquiétant d’une urgence vétérinaire) chez un chien, il est essentiel d’agir vite tout en gardant son calme. L’objectif est de stabiliser la situation et de contacter un vétérinaire sans attendre. Voici les bons réflexes que vous pouvez adopter :