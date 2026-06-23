Stérilisation : une étude majeure détaille l'impact de la castration précoce sur les cancers et les articulations

La stérilisation des chiens est une pratique courante, mais son impact sur la santé continue de faire débat. Une étude américaine menée sur des Golden Retrievers révèle que l’âge auquel l’intervention est réalisée pourrait influencer certains risques, notamment au niveau des articulations et de plusieurs maladies cancéreuses.

Depuis plusieurs années, la castration et la stérilisation sont largement recommandées pour limiter les portées non désirées et prévenir certains problèmes de santé. Pourtant, les chercheurs s’interrogent de plus en plus sur les conséquences d’une intervention trop précoce. Une étude de l’University of California-Davis publiée dans PLOS One* a récemment apporté de nouveaux éléments en analysant le lien entre l’âge de la stérilisation et l’apparition de différentes pathologies chez le chien.

Une étude qui interroge les effets de la stérilisation précoce chez le chien

Cette étude s’est intéressée aux effets potentiels de l’âge auquel un chien est stérilisé, en particulier parce que les hormones sexuelles jouent un rôle important dans la croissance, le développement des os et le fonctionnement de différents organes. Les chercheurs ont donc voulu mieux comprendre si une stérilisation précoce pouvait avoir des conséquences sur la santé à long terme.

Pour cela, ils ont étudié une race particulièrement concernée par certaines maladies : le Golden Retriever, connu pour sa prédisposition à certains cancers et problèmes articulaires. Les dossiers vétérinaires de 759 chiens âgés de 1 à 8 ans ont ainsi été analysés, en comparant 3 groupes : les chiens non stérilisés, ceux stérilisés avant l’âge d’un an et ceux stérilisés après un an.

Les chercheurs ont ensuite examiné plusieurs affections, notamment la dysplasie de la hanche, les ruptures ligamentaires ainsi que certains cancers, afin d’évaluer l’influence du sexe et de l’âge au moment de la stérilisation sur le risque de développer ces maladies.

Des risques identifiés sur la santé

Les résultats de cette étude suggèrent que l’âge auquel un chien est stérilisé pourrait avoir une influence sur certains aspects de sa santé. Chez le Golden Retriever, les chercheurs ont notamment observé davantage de problèmes articulaires chez certains chiens stérilisés jeunes, avec des liens étudiés entre la stérilisation précoce et des affections comme la dysplasie de la hanche ou les ruptures du ligament croisé. Les hormones sexuelles semblent donc jouer un rôle dans la croissance des os et la maturation des articulations, ce qui pourrait expliquer en partie ces résultats.

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L’étude met également en évidence des différences selon le sexe et le moment de la stérilisation face à certaines maladies, notamment plusieurs types de cancers. Par exemple, certaines tumeurs ont été retrouvées plus fréquemment chez des chiens stérilisés précocement ou plus tardivement, alors qu’elles étaient absentes ou plus rares chez les chiens non stérilisés. Ces observations, qui intéressent notamment le domaine de l’oncologie vétérinaire, ne signifient pas que la stérilisation provoque systématiquement ces maladies, mais elles soulignent l’importance de prendre en compte l’âge, le sexe, la race et le profil de santé de chaque animal.

De plus, ces résultats concernent uniquement les Golden Retrievers et ne peuvent donc pas être appliqués automatiquement à toutes les races, qui ont chacune leurs propres fragilités. Ils pourraient toutefois encourager une réflexion plus individualisée des pratiques vétérinaires, afin d’adapter le moment de la stérilisation aux besoins de chaque chien.

L’info Woopets - Quel est l’âge idéal pour faire stériliser son chien ?

Vous l'aurez compris, il n’existe pas un âge idéal unique pour tous les chiens : le meilleur moment dépend de la race, du sexe, du poids, du développement physique et des risques de santé individuels. En pratique, les recommandations générales sont :

Petits chiens : souvent autour de 6 à 12 mois (ils atteignent leur maturité plus rapidement) ;

Chiens de taille moyenne : souvent vers 9 à 12 mois ;

Grandes races et races géantes (comme le Golden Retriever, le Labrador, le Berger Allemand…) : de nombreux vétérinaires recommandent d’attendre davantage, souvent 12 à 18 mois, parfois jusqu’à la fin de la croissance, car les hormones sexuelles participent au développement osseux et articulaire.

Le moment de l’intervention mérite d’être personnalisé, c’est pourquoi rien ne remplace une discussion avec votre vétérinaire.

* Torres de la Riva G. et al., « Neutering Dogs : Effects on Joint Disorders and Cancers in Golden Retrievers », PLOS One, Février 13, 2013.