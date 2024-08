Le chat d'une céramiste décide de se mettre à la poterie à son tour et présente fièrement sa création (vidéo)

Sophia Renata est une artiste de la poterie basée à Chicago dans l’Illinois. Elle est autant passionnée par la céramique que par les chats. Elle a d’ailleurs un adorable ami félin qui répond au nom de Momo.

Le matou à la robe noir et blanc est aussi son assistant en quelque sorte. Il est toujours à ses côtés dans son atelier et observe son travail de très près. Momo est surtout fasciné par le tour de poterie et on n’a aucun mal à le comprendre. La rotation de la pièce d’argile sur la machine et la forme qu’elle prend à mesure qu’elle est manipulée, cela constitue en effet un spectacle des plus captivants.

Récemment, le chat de Sophia Renata a manifestement pris la décision de ne plus se contenter d’observer sa maîtresse. Il s’est probablement dit qu’il a trouvé sa vocation et qu’il était grand temps pour lui de franchir le pas et de vivre sa passion.

C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, partagée par la céramiste sur son compte Instagram le 4 août 2024 et relayée par PetHelpful :

La griffe de l’artiste

Alors qu’un bol encore à l’état de glaise était en rotation sur le tour de poterie, Momo lui a donné quelques coups de patte. Il a un peu déformé la pièce, mais en a également « orné » la paroi intérieure en y laissant quelques traces de griffes. C’était un peu la signature de l’artiste.

Sophia Renata / Instagram

Surprise et amusée, sa propriétaire a présenté le résultat à ses abonnés. Il ne lui restait plus qu’à laisser le bol sécher, à le cuire une première fois, avant d’appliquer les émaux et enfin le placer au four une nouvelle fois. Momo pourra alors apprécier le résultat final de son chef-d’œuvre.

La vidéo totalise près de 7500 « j’aime » à ce jour sur Instagram. Elle a également suscité de nombreux commentaires, notamment de la part d’internautes ayant exprimé leur souhait d’acheter les poteries de Momo. Ses créations ont déjà du succès…