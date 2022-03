Soulagement pour le chien battu dans le coffre d’une voiture à Brive-la-Gaillarde, qui a été confié à une association

Il ne vivra plus dans la peur et n’aura plus à subir les coups de sa maîtresse. Le jeune Malinois apparaissant dans une vidéo choquante où il était violenté à l’arrière d’une voiture est désormais en sécurité et entre de bonnes mains. Celles des bénévoles de l’Association Protection Animale Egletonnaise.

Postée le 10 mars dernier sur Facebook, une vidéo montrant un chien recevant des coups de poing de la part de sa propriétaire à Brive-la-Gaillarde (19) avait suscité colère et émoi parmi les internautes. Le canidé en question n’a plus rien à craindre, puisqu’il a été confié à une association qui en prend soin et le prépare pour un nouveau départ, rapportait France Bleu le mardi 15 mars.



Association Protection Animale Egletonnaise / Facebook

Les images sont insoutenables, tout comme les cris de douleur et de détresse du Berger Belge Malinois de 6 mois, victime de violences de la part de sa maîtresse. Nous tenons donc à vous avertir du caractère choquant de la vidéo ci-dessous :

Une scène survenue à proximité du lycée Georges Cabanis dans la commune corrézienne. Le déchaînement de brutalité subi par le quadrupède aurait eu lieu parce qu’il avait fait ses besoins dans le coffre ou ne voulait pas descendre du véhicule, selon les sources. Quoi qu’il en soit, rien au monde ne peut justifier un tel traitement.

« Ce soir, il est en sécurité »

Heureusement, le canidé n’aura plus à le revivre. L’Association Protection Animale Egletonnaise l’a pris en charge après avoir reçu de nouveaux témoignages, annonçait-elle hier sur sa page Facebook.

L’association explique être intervenue en collaboration avec la police. « Ce soir, il est en sécurité », poursuit l’APA Egletonnaise. L’animal a été placé en famille d’accueil, qui l’aidera à oublier ses traumatismes et à refaire confiance aux humains dans l’espoir de lui trouver un foyer chaleureux et aimant.

Le chien doit être examiné aujourd’hui par un vétérinaire, indique France Bleu, qui ajoute que le parquet de Brive a ouvert une enquête.