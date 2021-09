Un chien ressemblant à « un ballon sur pattes » reçoit l'aide d'une association pour vaincre l'obésité qui menace sa santé

La Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) a accueilli un Jack Russell suralimenté et ne pratiquant pas assez d'exercice physique. L'animal a dû suivre un régime spécial, grâce auquel il a perdu plus de 7 kilos.

Le personnel de la RSPCA n'en croyait pas ses yeux quand il a aperçu Lily pour la première fois. La femelle Jack Russell, âgée de 8 ans, pesait 13,7 kg, soit quasiment le double du poids normal pour sa race. Sa vie était en danger, et pour cause : l'obésité dont elle souffrait l'empêchait de se mouvoir et de respirer correctement. Des plaies ont même fait leur apparition sur son énorme ventre qui traînait sur le sol lors de ses déplacements.

© RSPCA

« La pauvre Lily ressemblait à un ballon sur pattes lorsqu'elle est arrivée chez nous », a déclaré un membre de l'équipe à Metro. Son ancien propriétaire l'a cédée à l'organisme, en raison de sa condition particulière.

« Lily avait une piètre qualité de vie et risquait vraiment de mourir prématurément d'une insuffisance cardiaque, elle avait donc vraiment besoin d'aide », a expliqué Demi Hodby, inspecteur de la RSPCA. « Elle ne pouvait même pas marcher jusqu'à ma camionnette, alors j'ai dû la porter. »

© RSPCA

Une nouvelle vie pour Lily

L'équipe de la succursale de la RSPCA, basée le Lancashire East (Angleterre), a été aux petits soins avec sa nouvelle protégée. Un régime spécial ainsi qu'un programme d'entraînement ont été établis afin de l'aider à perdre du poids. Au fil du temps, Lily est passée de 13,7 kg à 6 kg.

En mai dernier, elle a même trouvé une famille aimante pour toujours ! Sa nouvelle propriétaire, Ruth, a été heureuse de l'adopter à la suite du décès de son vieux compagnon à 4 pattes. « Elle suit toujours un régime spécial et semble vraiment épanouie et bien installée. C'est une chienne fantastique et je suis ravie de prendre soin d'elle », a confié l'Anglaise.

Lily est aujourd'hui une chienne complètement transformée, qui est plus active que naguère et qui adore jouer. Grâce au soutien de ses bienfaiteurs, elle a vaincu son obésité et jouit désormais d'une excellente santé.

© RSPCA

L'obésité, un fléau chez les animaux de compagnie

Selon le Dr Samantha Gaines, experte du bien-être animal de la RSPCA, l'obésité constitue un souci majeur affectant un grand nombre de nos animaux domestiques. « Des études récentes ont démontré qu'environ la moitié des chiens de compagnie sont en surpoids, ce qui peut leur causer de graves problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques et le diabète », a indiqué la spécialiste.