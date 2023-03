SOS au zoo-refuge « La Tanière » : une belle chaîne de solidarité voit le jour pour sauver les 600 animaux

En mars 2020, la France se figeait. La période de confinement, qui a bouleversé la vie de la population, a laissé des traces 3 ans plus tard. Le zoo-refuge La Tanière, enraciné dans le paysage eurélien, en a fait les frais...

L’établissement, qui sauve des animaux victimes de trafics, utilisés pour des tests en laboratoire ou encore en quête d’une retraite après avoir travaillé dans des cirques, devait ouvrir ses portes au public à cette date précise.

© La Tanière

La pandémie de Covid-19 et l’interdiction d’ouverture pendant 16 mois ont fait des ravages sur le plan économique. Pour ne rien arranger, la canicule enregistrée l’année dernière a également affecté la fréquentation du site. Or, il fonctionne uniquement grâce aux dons et aux visites. Par conséquent, des dettes ont surgi de l'ombre, au grand dam de Francine et Patrick Violas, les fondateurs. Ces derniers avaient besoin de combler un trou de 2,5 millions d'euros.

Dans une vidéo émouvante publiée sur les réseaux sociaux en février, ils ont lancé un ultime SOS dans l’espoir de redresser la barre. « L’heure est grave à La Tanière, ont-ils annoncé, les yeux brouillés par les larmes, on avait 30 millions d’euros de notre ancienne vie, on a tout donné à La Tanière. »

Comme expliqué sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste !, les époux dirigeaient une chaîne de magasins de téléphonie mobile avant de se consacrer entièrement aux animaux.

© SFP

Une chaîne de solidarité a vu le jour

La vidéo, qui a cumulé 20 millions de vues, a suscité un véritable engouement. « Le public se mobilise pour nous aider à faire perdurer l’œuvre, à maintenir le refuge, a confié une porte-parole de La Tanière à la rédaction de Woopets, pour l’heure, nous avons reçu plus de 45 000 dons. »

Comme l’a si bien fait remarquer le poète britannique William Wordsworth : « Ces petits gestes, anonymes et oubliés, emplis de gentillesse et d'amour, sont la meilleure partie de la vie d'un homme. » Certaines attentions ont particulièrement touché l’équipe du zoo-refuge.

« Nous avons eu un don symbolique de 1,18 €. Une dame a gagné cette somme au loto et a décidé de nous la reverser, a expliqué notre interlocutrice, Patrick a aussi été interpellé par une famille, dont le garçon avait cassé sa tirelire pour faire don de ses petites économies. Il est passionné d’animaux et veut en faire son métier quand il sera grand. »

© La Tanière

D’autres personnes bienveillantes, « qui n’ont pas les moyens financiers pour aider La Tanière car la période est difficile », envoient des messages de soutien. « Patrick appelle cela le courrier du cœur », a poursuivi notre source.

Dans un nouveau clip posté sur Instagram au début du mois de mars, les larmes ont cédé leur place aux sourires. Les époux ont révélé avoir réussi à réunir 85 % de la somme. « Vous avez été très nombreux à répondre et on vous en remercie énormément », a déclaré Patrick Violas non sans émotion.

La Tanière sauve de nombreux animaux

Grâce à l’argent récolté à travers les dons et les visites du site, l’équipe peut organiser des opérations de sauvetage, prendre soin de ses 600 animaux, mais aussi améliorer leur espace vital.

L’année dernière, porcs-épics, capybaras, lémuriens, servals et autres boules de poils généralement victimes de trafics ont rejoint ce havre de paix. Une adorable marmotte des steppes, baptisée Nuts, y a également construit son nid douillet ! En outre, 200 ânes en provenance d’Israël ont eu la chance de poser le sabot dans cet écrin de paradis. 175 d’entre eux ont été placés dans des familles d’accueil.

A lire aussi : La réponse touchante d'une association à la personne ayant abandonné son chien et expliqué son geste dans une note

© La Tanière

Pour rappel, Woopets avait braqué ses projecteurs sur une intervention importante, qui s’est déroulée en janvier 2022. 46 animaux détenus dans des conditions déplorables chez un particulier girondin ont été pris en charge par l’organisme.

Pour les Violas, philanthropes et amoureux de la gent animale, La Tanière représente « l’investissement d’une vie ». Les cabossés traînant la lourde chaîne de leur passé y trouvent refuge pour se reconstruire sereinement, et prendre un nouveau départ.

Pour faire un don à La Tanière ou réserver un billet d’entrée, rendez-vous sur le site web en cliquant ici.